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مسيرة وولف وهاميلتون "لم تنتهِ" في الفورمولا واحد رُغم التكهنات

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مسيرة وولف وهاميلتون "لم تنتهِ" في الفورمولا واحد رُغم التكهنات

أوضح توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأنّ مسيرته ولويس هاميلتون "لم تنتهِ" بعد في الفورمولا واحد، وذلك وسط التكهنات الدائرة حول مستقبلهما في الرياضة.

يقيّم وولف شغل دورٍ جديد داخل فريق مرسيدس في الفورمولا واحد، حيث يبحث عن الشخص المناسب ليخلفه كمدير للفريق، بينما صرّح هاميلتون يوم أمس الأحد بأنه لا ضمانة لبقائه في البطولة العام المُقبل.

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وضمن معرض حديثه مع الصحفيين على حلبة إيمولا حول مستقبل وولف وما التأثير الذي سيتركه رحيله على الفريق، قال هاميلتون: "لا أعلم حتى إذا ما كنت سأتواجد هنا العام المُقبل، لذلك لا تقلقني تلك المسألة في الوقت الحالي".

وأضاف: "نخوض العديد من المحادثات العميقة، توتو وأنا، لذلك أعي جيّدًا وجهته الذهنية، كما نتشارك الكثير من الأمور ونحمل الكثيرمن الضغوطات سويًا".

وتابع: "أتواجد هنا منذ وقت طويل، ويُمكنني بالتأكيد فهم رغبة الابتعاد بعض الشيء ومنح المزيد من الوقت للعائلة ومثل هذه الأمور".

وقد أثارت تعليقات هاميلتون المشككة في بقائه داخل مرسيدس أحاديثًا حول أنّه قد يصدم الرياضة ويعتزل بعد حصد لقبه السابع المُعادل لرقم مايكل شوماخر القياسي خلال هذا الموسم.

لكنّ وولف أصرّ على أنّه لا ينبغي أن تحيط أيّة شكوك بمستقبله الشخصي أو مستقبل هاميلتون في الرياضة، حيث أوضح بأنّه سيتم حسم مستقبلهما سويًا.

فقال: "أعتقد بأنّنا نسير سويًا بطريقة ما، لدينا ارتباط ما ومن المهم بالتأكيد تحديد إلى أين سيتوجّه قلبنا وعقلنا للعام المُقبل. لكنّني قلت بأنّ هذا هو فريقي، وأنني فخور جدًا بتواجدي هنا ولن أذهب إلى أي مكان آخر".

وأكمل: "ربما يتغيّر دوري هنا في المستقبل، حيث أعتقد بأنّ لا شيء مضمون دائمًا. الأمر يشبه ما حدث مع نيكي لاودا في السبعينيات، حيث من الممكن أن تستيقظ في صباح يوم جمعة أو سبت ضمن إحدى الجولات وتقول «لم أعد أستمتع بما أقوم به». وأظن بأنّ ذلك قد يحدث لأي شخص. لكننا نرغب بمواصلة هذه الرحلة. لم تنته بعد. لويس وأنا وكل الفريق، لم تنتهِ رحلتنا بعد".

وبينما لا يرتبط هامليتون أو وولف بعقد مع الفريق للموسم المُقبل ضمن مرحلة متأخرة هكذا من العام، فقد بيّن وولف أن التأخير في كلتا الصفقتين تسببت به ببساطة رغبة الفريق في التركيز على حسم لقبي العالم.

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فقال: "بالنسبة لي ولمرسيدس، فنحن ضمن مرحلة واضحة للغاية، يتوقّف الأمر فقط حول التوقيع في الوقت المناسب. كنت مركّزًا كذلك على حسم هذين اللقبين، حيث لا يبدو دومًا من الصواب قضاء أيامٍ مع المحاميين وأطراف الدمج والاستحواذ، بينما نحن نركّز للغاية على ما يحدث على الحلبة".

واختتم: "أظن بأنّ هذا ما نتشارك فيه أنا ولويس بشكل كبير. لا يبدو من الصواب الآن الجلوس قبل حسم هاتين البطولتين. وستكون هنالك لحظة ستُحسم فيها بطولة السائقين، ومن ثم سنجلس وسيكون لدينا بضعة أشهر قبل السباق الأوّل في أستراليا".

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