فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
التجارب الحرّة الثالثة خلال
00 ساعات
:
49 دقيقة
:
19 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
6 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
الحدث التالي خلال
19 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
33 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
الحدث التالي خلال
40 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
47 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: مستقبل راسل مع ويليامز في الفورمولا واحد خارج عن سيطرة مرسيدس

المشاركات
التعليقات
وولف: مستقبل راسل مع ويليامز في الفورمولا واحد خارج عن سيطرة مرسيدس

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ مستقبل جورج راسل يعود بالكامل إلى ويليامز لتحديده في ظلّ ارتباطات سيرجيو بيريز الأخيرة بمقعده لموسم 2021.

أعلنت ويليامز في يوليو الماضي أنّ راسل ناشئ مرسيدس سيُواصل التسابق لصالح الفريق ضمن عامه الثالث في عقده الحاليّ مع الفريق، ليُجاور نيكولاس لاتيفي.

لكنّ تغيّر ملكيّة الفريق في سبتمبر الماضي أدّى إلى مراجعة جديدة لتشكيلة سائقي الفريق، حيث تدرس شركة دوريلتون كابيتال خيارات بديلة.

وقال راسل يوم الخميس أنّه غير قلق إزاء مستقبله وأنّه سيسعى للحديث إلى إدارة الفريق نهاية هذا الأسبوع. وكان ماثيو سافاج رئيس الشركة حاضرًا في مجريات الجمعة في بورتيماو.

من جانبه قال سايمون روبرتس مدير الفريق الحالي اليوم الجمعة أنّ "شيئًا لم يتغيّر" في تشكيلة ويليامز لموسم 2021، لكنّه رفض تأكيد بقاء راسل ولاتيفي للعام المقبل.

ويُعدّ راسل عُضوًا في برنامج مرسيدس للناشئين منذ 2017، وارتبط اسمه بانتقالٍ للفريق الأساسيّ في وقتٍ سابقٍ من هذا العام قبل اختيار الفريق الحفاظ على خدمات فالتيري بوتاس، لكنّه يُواجه الآن خطر فقدان مقعده في حال تعاقدت ويليامز مع بيريز.

وقال وولف مدير فريق مرسيدس أنّ مستقبل راسل يعود بالكامل إلى ويليامز، وأنّه لا يُمكنه الحكم على الوضع الماديّ الذي يُواجهه الفريق.

وقال النمساوي: "إنّه قرار ويليامز في النهاية. نعلم جميعًا قدرات جورج. إنّه نجم المستقبل، ولم يُهزم قطّ أمام زميلٍ له في الفورمولا واحد في التصفيات".

وأضاف: "إنّه قادرٌ في بعض الأحيان على إظهار بعض اللحظات البارزة في سيارة ليست تنافسيّة في الوقت الحاضر، وأعتقد بأنّه مكسبٌ رائعٌ للفريق. لكن من الواضح أنّ هناك حقائق ماليّة لا يُمكنني الحكم عليها على الإطلاق".

وأردف: "يعود القرار إلى الملّاك الجدد وسايمن لتحديد ما يريدونه بالتقدّم إلى الأمام".

اقرأ أيضاً:

ولا يُوفّر راسل من جانبه أيّ دعمٍ مالي لويليامز، وهو ما يُوفّره زميله الحالي لاتيفي، وكذلك ما سيكون بوسع بيريز تقديمه.

وقال بيريز يوم الخميس أنّه يأمل الكشف عن مستقبله في الفورمولا واحد قريبًا جدًا، لكنّه رفض الإجابة عمّا إذا كان بصدد خوض محادثات مع ويليامز.

وأكّد وولف أنّ مرسيدس تواصلت مع ويليامز لرؤية الوضع الحاليّ لراسل منذ بروز إمكانيّة التعاقد مع بيريز على السطح.

وقال النمساوي: "أجل، تحدّثنا في ما يخصّ جورج، لكن مثلما قلت في النهاية فإنّ القرار يعود إليهم".

اقرأ أيضاً:

غاسلي يواجه خطر العقوبة بعد اندلاع النيران في سيارته خلال التجارب الحرة الثانية

المقال السابق

غاسلي يواجه خطر العقوبة بعد اندلاع النيران في سيارته خلال التجارب الحرة الثانية

المقال التالي

“فيا" تخفف من قيود حدود المسار في ألغارفي بعد مشاكل التجارب الحرة

“فيا" تخفف من قيود حدود المسار في ألغارفي بعد مشاكل التجارب الحرة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

مواعيد عرض جائزة البرتغال الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة البرتغال الكبرى 2020

“فيا" تخفف من قيود حدود المسار في ألغارفي بعد مشاكل التجارب الحرة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

“فيا" تخفف من قيود حدود المسار في ألغارفي بعد مشاكل التجارب الحرة

وولف: مستقبل راسل مع ويليامز في الفورمولا واحد خارج عن سيطرة مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: مستقبل راسل مع ويليامز في الفورمولا واحد خارج عن سيطرة مرسيدس

هاميلتون: سيارتي بدت "مروّعة" في التجارب الحرّة الثانية في بورتيماو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: سيارتي بدت "مروّعة" في التجارب الحرّة الثانية في بورتيماو

فيرشتابن: "ليست مشكلتي" أن الناس تستاء من الألفاظ الانفعالية عبر اللاسلكي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: "ليست مشكلتي" أن الناس تستاء من الألفاظ الانفعالية عبر اللاسلكي

تلقّي رينو لتحذيرٍ من "فيا" بعد خلط إطارات ريكاردو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تلقّي رينو لتحذيرٍ من "فيا" بعد خلط إطارات ريكاردو

إفلات فيرشتابن وسترول من العقوبة بعد حادثتهما في التجارب الحرّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

إفلات فيرشتابن وسترول من العقوبة بعد حادثتهما في التجارب الحرّة

كالينيوس: "من الجنون" خروج مرسيدس من بطولة الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كالينيوس: "من الجنون" خروج مرسيدس من بطولة الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

“فيا" تخفف من قيود حدود المسار في ألغارفي بعد مشاكل التجارب الحرة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

“فيا" تخفف من قيود حدود المسار في ألغارفي بعد مشاكل التجارب الحرة

وولف: مستقبل راسل مع ويليامز في الفورمولا واحد خارج عن سيطرة مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: مستقبل راسل مع ويليامز في الفورمولا واحد خارج عن سيطرة مرسيدس

غاسلي يواجه خطر العقوبة بعد اندلاع النيران في سيارته خلال التجارب الحرة الثانية
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غاسلي يواجه خطر العقوبة بعد اندلاع النيران في سيارته خلال التجارب الحرة الثانية

تلقّي رينو لتحذيرٍ من "فيا" بعد خلط إطارات ريكاردو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تلقّي رينو لتحذيرٍ من "فيا" بعد خلط إطارات ريكاردو

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة البرتغال الكبرى 2020

2
فورمولا 1

وولف: مستقبل راسل مع ويليامز في الفورمولا واحد خارج عن سيطرة مرسيدس

3
فورمولا 1

غاسلي يواجه خطر العقوبة بعد اندلاع النيران في سيارته خلال التجارب الحرة الثانية

4
فورمولا 1

تلقّي رينو لتحذيرٍ من "فيا" بعد خلط إطارات ريكاردو

5
فورمولا 1

هاميلتون: سيارتي بدت "مروّعة" في التجارب الحرّة الثانية في بورتيماو

أحدث الأخبار

“فيا" تخفف من قيود حدود المسار في ألغارفي بعد مشاكل التجارب الحرة
فورمولا 1

“فيا" تخفف من قيود حدود المسار في ألغارفي بعد مشاكل التجارب الحرة

وولف: مستقبل راسل مع ويليامز في الفورمولا واحد خارج عن سيطرة مرسيدس
فورمولا 1

وولف: مستقبل راسل مع ويليامز في الفورمولا واحد خارج عن سيطرة مرسيدس

غاسلي يواجه خطر العقوبة بعد اندلاع النيران في سيارته خلال التجارب الحرة الثانية
فورمولا 1

غاسلي يواجه خطر العقوبة بعد اندلاع النيران في سيارته خلال التجارب الحرة الثانية

تلقّي رينو لتحذيرٍ من "فيا" بعد خلط إطارات ريكاردو
فورمولا 1

تلقّي رينو لتحذيرٍ من "فيا" بعد خلط إطارات ريكاردو

هاميلتون: سيارتي بدت "مروّعة" في التجارب الحرّة الثانية في بورتيماو
فورمولا 1

هاميلتون: سيارتي بدت "مروّعة" في التجارب الحرّة الثانية في بورتيماو

أحدث ملفات الفيديو

فريق هاس يتخلى عن سائقيه ماغنوسن وغروجان 02:39
فورمولا 1

فريق هاس يتخلى عن سائقيه ماغنوسن وغروجان

أصغر السائقين الفائزين بسباقات الفورمولا واحد 02:53
فورمولا 1

أصغر السائقين الفائزين بسباقات الفورمولا واحد

جانح سيارة ريد بُل الأمامي  00:55
فورمولا 1

جانح سيارة ريد بُل الأمامي 

أجمل اللحظات من جائزة البرتغال الكبرى في الفورمولا واحد 04:56
فورمولا 1

أجمل اللحظات من جائزة البرتغال الكبرى في الفورمولا واحد

دليل بيتروناس لحلبات الفورمولا واحد: بورتيماو 01:45
فورمولا 1

دليل بيتروناس لحلبات الفورمولا واحد: بورتيماو

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.