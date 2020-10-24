وولف: مستقبل راسل مع ويليامز في الفورمولا واحد خارج عن سيطرة مرسيدس

أعلنت ويليامز في يوليو الماضي أنّ راسل ناشئ مرسيدس سيُواصل التسابق لصالح الفريق ضمن عامه الثالث في عقده الحاليّ مع الفريق، ليُجاور نيكولاس لاتيفي.

لكنّ تغيّر ملكيّة الفريق في سبتمبر الماضي أدّى إلى مراجعة جديدة لتشكيلة سائقي الفريق، حيث تدرس شركة دوريلتون كابيتال خيارات بديلة.

وقال راسل يوم الخميس أنّه غير قلق إزاء مستقبله وأنّه سيسعى للحديث إلى إدارة الفريق نهاية هذا الأسبوع. وكان ماثيو سافاج رئيس الشركة حاضرًا في مجريات الجمعة في بورتيماو.

من جانبه قال سايمون روبرتس مدير الفريق الحالي اليوم الجمعة أنّ "شيئًا لم يتغيّر" في تشكيلة ويليامز لموسم 2021، لكنّه رفض تأكيد بقاء راسل ولاتيفي للعام المقبل.

ويُعدّ راسل عُضوًا في برنامج مرسيدس للناشئين منذ 2017، وارتبط اسمه بانتقالٍ للفريق الأساسيّ في وقتٍ سابقٍ من هذا العام قبل اختيار الفريق الحفاظ على خدمات فالتيري بوتاس، لكنّه يُواجه الآن خطر فقدان مقعده في حال تعاقدت ويليامز مع بيريز.

وقال وولف مدير فريق مرسيدس أنّ مستقبل راسل يعود بالكامل إلى ويليامز، وأنّه لا يُمكنه الحكم على الوضع الماديّ الذي يُواجهه الفريق.

وقال النمساوي: "إنّه قرار ويليامز في النهاية. نعلم جميعًا قدرات جورج. إنّه نجم المستقبل، ولم يُهزم قطّ أمام زميلٍ له في الفورمولا واحد في التصفيات".

وأضاف: "إنّه قادرٌ في بعض الأحيان على إظهار بعض اللحظات البارزة في سيارة ليست تنافسيّة في الوقت الحاضر، وأعتقد بأنّه مكسبٌ رائعٌ للفريق. لكن من الواضح أنّ هناك حقائق ماليّة لا يُمكنني الحكم عليها على الإطلاق".

وأردف: "يعود القرار إلى الملّاك الجدد وسايمن لتحديد ما يريدونه بالتقدّم إلى الأمام".

ولا يُوفّر راسل من جانبه أيّ دعمٍ مالي لويليامز، وهو ما يُوفّره زميله الحالي لاتيفي، وكذلك ما سيكون بوسع بيريز تقديمه.

وقال بيريز يوم الخميس أنّه يأمل الكشف عن مستقبله في الفورمولا واحد قريبًا جدًا، لكنّه رفض الإجابة عمّا إذا كان بصدد خوض محادثات مع ويليامز.

وأكّد وولف أنّ مرسيدس تواصلت مع ويليامز لرؤية الوضع الحاليّ لراسل منذ بروز إمكانيّة التعاقد مع بيريز على السطح.

وقال النمساوي: "أجل، تحدّثنا في ما يخصّ جورج، لكن مثلما قلت في النهاية فإنّ القرار يعود إليهم".