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وولف مستاء من ردّ فعل منافسيه وكأنها "نهاية العالم" إثر انزلاق بوتاس

شعر توتو وولف بالاستياء ممّا ادّعته مكلارين وكأنها "نهاية العالم" إثر حادثة انزلاق سيارة سائقه فالتيري بوتاس في خط الحظائر في سبيلبيرغ، حيث يرى بأن عقوبة التراجع ثلاثة مراكز على شبكة الانطلاق كانت "قاسية".

وولف مستاء من ردّ فعل منافسيه وكأنها "نهاية العالم" إثر انزلاق بوتاس

انزلقت سيارة بوتاس "مرسيدس دبليو12" بينما كان يحاول الخروج من منصة صيانة فريقه على الغيار الثاني خلال التجارب الحرة الثانية لجائزة ستيريا الكبرى.

وقد ساعده ميكانيكيو مكلارين على إدارة سيارته والعودة إلى الحلبة، لكنّ الفريق البريطاني سارع كذلك بالتصريح بتذمّره إلى مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد عبر اللاسلكي العام.

وقد حقق المراقبون في تلك الواقعة وألقوا بعقوبة التراجع ثلاثة مراكز على شبكة الانطلاق على بوتاس، لينطلق الفنلندي اليوم من المركز الخامس بعد تأهّله ثانيًا في تصفيات الأمس.

وقد صرّح بوتاس عقب التصفيات بأن العقوبة كانت "قاسية"، مُضيفًا "هكذا تسير الأمور، الجميع يحاولون إضاعة مجهودك بأية طريقة في هذه الرياضة".

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وعند سؤاله عن عقوبة بوتاس، اتفق وولف بأنها كانت عقوبة قاسية، ساخرًا بأنّه "وجد من الممتع للغاية كيف يقفز بعض المدراء الرياضيين سريعًا على قناة اللاسلكي متحدثين إلى ماسي وواصفين ما يحدث بسيناريوهات نهاية العالم".

فقال: "من الجيّد أن قنوات اللاسلكي هذه مفتوحة الآن حتى يتسنّى لنا جميعًا أن نضحك".

وأضاف: "على الجانب الآخر، انزلق فالتيري على خط الحظائر، وكان من الممكن أن يؤذي أحدًا. وحتى على سرعة بطيئة للغاية، مثلما حدث في الأمس. أتفهّم العقوبة. ولكن هل أجدها قاسية؟ نعم إنها قاسية، وتحديدًا لسائق مثل فالتيري لم يرتكب خطأ مطلقًا. فقد كان صريحًا جدًا ومباشرًا في شرحه لما حدث".

وتابع: "كثيرون كانوا ليخرجون عليكم ويقولون لا أعلم ما حدث، أو أن الشعارات أو اللافتات على الأرض كانت زلقة وعليكم تغيير موضع الطلاء، كوني لا أملك فكرة عما كان ليحدث".

وأكمل: "لكنه خرج وقال أنا حاولت تعزيز انطلاقتي وفقدت السيطرة على السيارة".

واختتم: "علينا أن نتحلّى بالمزيد من الصدق والنزاهة مثل فالتيري داخل البادوك، بما في ذلك أولئك الذين يضغطون على الزر سريعًا للغاية ويتذمرون ويتأوهون على الجميع".

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جديرٌ بالذكر أنّ تلك العقوبة صبّت في مصلحة مكلارين في النهاية، حيث تقدم سائقها لاندو نوريس مركزًا على شبكة الانطلاق لينطق من المركز الثالث، فيما اكتسب لويس هاميلتون وسيرجيو بيريز كذلك مركزًا بفضل عقوبة بوتاس.

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