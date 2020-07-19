وولف: مزاعم بينوتو حول المحرّك مجرّد "هراء جديد"

جاءت تعليقات وولف في إشارة إلى تراجع أداء وحدة طاقة فيراري منذ العام الماضي نتيجة للقيود التي فرضتها "فيا" على إثر "التسوية" المثيرة للجدل التي تمّ التوصّل إليها في مرحلة سابقة من هذا العام.

وقال النمساوي أنّه أثناء محاولة منافسة وحدة طاقة اشتبه الكثير من المتابعين في أنّها لا تعمل ضمن أُطر القوانين، ضغطت مرسيدس من أجل تحقيق خطوات في الأداء، وآتت تلك الجهود ثمارها بالفعل هذا العام، خاصة مع تراجع فيراري إلى الخلف.

وكان ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري قد اعترف يوم الجمعة أنّ الحصان الإيطالي قد كُبحت جماحه نتيجة التوجيهات التقنيّة التي أصدرتها "فيا" والتي أثّرت على جميع الفرق على حدّ السواء، لكنّ وولف أشار إلى وجود المزيد من الجوانب الأخرى لهذه المسألة.

وقال الألماني: "إنّه مجرّد هراء آخر، أعني التوجيهات التقنيّة. هناك قوانين واضحة بشأن وحدات الطاقة".

وأضاف: "كانت هناك توضيحات في أوستن، حول ما يُسمح به وما يُمنع، وكان ذلك مهمًا، لكن لم يكن هناك أيّ شيء مفاجئ في تلك التوجيهات كونك إن امتثلت للقوانين فإنّ الوضع كان واضحًا في جميع الأحوال".

وأكمل: "أعتقد بأنّ المثير للسخرية في المسألة هو أنّنا دُفعنا إلى مستويات جديدة بالكامل من قبل بعض منافسينا".

وأردف: "كما قرّبنا ذلك من مستويات الانهيار العام الماضي، وذلك من أجل التطوير والابتكار لنكون تنافسيين على المسار".

واختتم حديثه بالقول: "وها نحن ذا، أعتقد بأنّنا حقّقنا خطوة ملموسة في الأداء بين 2019 و2020. احتجنا لذلك العام الماضي، وذلك يُعتبر مثيرًا للسخرية قليلًا بالنسبة لي".