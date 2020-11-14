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فورمولا 1 / جائزة تركيا الكبرى / أخبار عاجلة

وولف: مرسيدس يجب أن تتعلم من معاناتها في تصفيات تركيا

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وولف: مرسيدس يجب أن تتعلم من معاناتها في تصفيات تركيا

قال توتو وولف بأنّه على فريقه مرسيدس التعلم من معاناته في التجارب التأهيلية لجائزة تركيا الكبرى للفورمولا واحد بعد تراجعه للمركزين السادس والتاسع تحت ظروف صعبة.

أدت الأمطار الغزيرة وانخفاض مستويات التماسك على السطح الجديد لحبلة إسطنبول لنتائج مفاجئة في تصفيات السبت حيث حقق لانس سترول قطب الانطلاق الأوّل.

وحققت مرسيدس أسوأ نتيجة لها في التصفيات منذ جائزة إيطاليا الكبرى لموسم 2013 حيث فشلت كلتا السيارتين في التأهل ضمن الخمسة الأوائل.

وحقق لويس هاميلتون المركز السادس على شبكة الانطلاق متخلفاً بفارق 4.7 ثانية عن صاحب قطب الانطلاق الأوّل، في حين اكتفى فالتيري بوتاس بالمركز التاسع.

"أعتقد بأنّنا لم نخسر قطب الانطلاق الأوّل تحت الأمطار هذا الموسم" قال وولف.

وأضاف: "لكن الظروف كانت مختلفة إذ لم تقتصر فقط على الأمطار، لكن الحلبة كانت جديدة بأكملها حيث كانت زلقة ودرجات حرارة الجوّ والمسار كانت منخفضة".

وأكمل: "لم نستطع جعل الإطارات تعمل بشكل صحيح وحسب، وبوسعكم مشاهدة ذلك، إذا لم تكن ضمن النطاق المناسب فإنّك ستنزلق في الأرجاء ونتيجةً لذلك كانت الفوارق بين الفرق والسيارات كبيرة للغاية".

وتابع: "أعتقد بأنّه يجب أن نتعلم مما حصل. كانت الظروف مختلفة للغاية عمّا نحظى به عادةً خلال الموسم بسبب درجات حرارة المسار والجوّ، وأيضاً بسبب الأمطار وسطح الحلبة الجديد".

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وأردف: "لكن ذلك لا يهم، لأنّ الأمر كان ذاته بالنسبة للجميع، واليوم عجزنا على جعل الإطارات تعمل بشكل صحيح وإيجاد التماسك في حين نجح الآخرون في ذلك".

واسترسل: "دائماً ما أقول بأنّنا نتعلم أكثر في الأيام التي ننهزم فيها، واليوم هو أحد تلك الأيام. آمل أن نفهم في المستقبل كيفية جعل الإطارات تعمل بشكل صحيح حتّى إذا كانت الأجواء قطبية".

ولم تقم مرسيدس بالدوران بشكل كافٍ في التجارب الحرة الثالثة مع هطول الأمطار قبل انطلاق الحصة، الأمر الذي جعل القيادة على الحلبة أمراً صعباً.

وقطع هاميلتون وبوتاس ما إجماله سبع لفات، ومع ذلك أصرّ وولف بأنّ قطع مسافات أكبر ما كان ليساعدهم في التصفيات.

حيث قال: "حاولنا في النهاية لكن الحلبة كانت مبللة للغاية".

واستدرك: "لقد تغيرت بالكامل. الظروف الجيدة الوحيدة كانت في البداية، لكنها أصبحت مبللة للغاية بعدها حيث ظلت معظم السيارات في منطقة الصيانة".

واختتم: "خرجنا للحلبة في مناسبة واحدة فقط لاختبار شيء ما لذا لم يكن هناك داعٍ للخروج. لقد كانت الحلبة مبللة للغاية".

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