وولف: مرسيدس "متماسكة معاً" وسط تعليقات هاميلتون الأخيرة

بعد التقدم السريع في أداء مرسيدس نهاية موسم 2022، وصل الفريق إلى سباق البحرين الافتتاحي لموسم 2023 على أمل إغلاق الفارق خلف ريد بُل.

لكن صدمة الفريق كانت كبيرة، حيث فشلت السهام الفضية في مجاراة ريد بُل، بل أن أستون مارتن - التي تتزود بمحركات مرسيدس - كانت أسرع، حيث نجح فرناندو ألونسو بتجاوز لويس هاميلتون وكارلوس ساينز على طريقه لتحقيق المركز الثالث خلف ثنائي ريد بُل.

وبعد السباق صرّح لويس هاميلتون لقناة "بي بي سي"، أن الفريق "لم يستمع إليه" في تطوير سيارة 2023.

وبالرغم من هذه التلميحات من بطل العالم سبع مرات، لكن وولف شدد على "تماسك الفريق معاً" وعلى أن العلاقة القوية مع هاميلتون لم تتأثر.

فقال: "لويس هاميلتون الذي سمعتم تصريحاته، هو جزء هام من الفريق. لكننا متماسكون معاً جميعنا، ولا أعتقد أن هذا سيتغير فقط لأننا بدأنا الموسم بشكل سيء".

وأكمل: "لقد حققنا ثمانية ألقاب للمصنعين وستة للسائقين معه، وهذه العلاقة صامدة".

ينتهي عقد هاميلتون مع مرسيدس نهاية الموسم الجاري، لكن وولف لا يركز حالياً على هذه المسألة.

فقال: "لسنا في وقت مناسب للكلام عن تشكيلة سائقينا لموسم 2024".

وأكمل: "الوقت مبكر جداً، علينا الضغط بالكامل ضمن اتجاه واحد: السائقان، المهندسون وكامل الطاقم الإداري، بدلاً من الاستسلام. لم نستسلم سابقاً ولن نستسلم الآن".

واختتم: "علينا البحث بشكل معمق وتزويد السائقين بسيارة يستطيعان المنافسة على متنها".