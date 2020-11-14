وولف: مرسيدس "ليست مكتوفة الأيدي" ضمن محادثات تجديد عقدها مع هاميلتون

ينتهي عقد هاميلتون الحالي مع مرسيدس مع نهاية موسم 2020، لكنّ بطل العالم ست مرات صرّح بأنّه حريص على تجديد عقده مع الصانع الألماني.

وقد عمد الطرفان إلى اتّخاذ مقاربة هادئة في التعامل مع تلك المسألة، إذ وعلى الرُغم من أنّ هاميلتون سبق وأشار بعد السباق الأخير في إيمولا إلى أنّه "لا ضمانة" لبقائه مع الفريق العام المُقبل، إلّا أنّه من المتوقّع بشكل كبير أن يوقّع الصفقة الجديدة مع مرسيدس.

كما أوضح هاميلتون على هامش جائزة تركيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع أنّ صفقته الجديدة مع مرسيدس يجب أن تتناول الصورة الأكبر خارج فريق السباقات، قائلًا بأنّه يرغب "مساعدتهم في سعيهم نحو الضغط من أجل التغيير" في عبور الشركة.

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هذا وقد يحسم هاميلتون لقبه السابع في تركيا نهاية هذا الأسبوع ويعادل الرقم القياسي لمايكل شوماخر، والذي يأتي بعد أسبوعين من تأمين مرسيدس لقبها السابع على التوالي في بطولة الصانعين.

من جهته، لم يرغب وولف مدير فريق مرسيدس وضع موعد لبدء محادثات تجديد العقد مع البريطاني، لكنّه أوضح بأنّه وافق على أن تبدأ فقط بمجرد حسم لقبي البطولة.

فقال: "لا أرغب بتحديد موعد كوني إذا فعلت ذلك، فسيتم سؤالي عن ذلك في كل سباق".

وأضاف: "لكنّ ذلك هو ما اتفقنا عليه. أعتقد أنّه كان من المهم ضمان حسم اللقبين ومن ثمّ نتّبع مقاربة هادئة مع المحادثات حول المستقبل".

وعند سؤاله عن مدى ارتياحه وهدوئه بالنظر إلى بقاء أقل من 7 أسابيع على نهاية العام، وما إذا يشعر على الإطلاق بأنّه مكتوف الأيدي في محادثاته مع هاميلتون، قال وولف: "لا، على الإطلاق".

وأكمل: "هنالك اعتماد جيّد لكل منا على الآخر. حيث نودّه بأن يبقى في السيارة وأعتقد بأنّه يرغب مواصلة القيادة لصالح مرسيدس، كونها سيارة تنافسية".

واختتم: "لذلك، لا، أعتقد بأنّ هنالك توازن جيّد بيننا".

جديرٌ بالذكر أنّ هاميلتون سيحسم لقبه السابع في تركيا يوم غد الأحد إذا عجز زميله فالتيري بوتاس في التفوق عليها بثماني نقاط.