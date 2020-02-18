وولف: مرسيدس لن تواجه شحًا في المواهب الشابة

سيمتدّ عقد لوكلير الجديد حتّى 2024 مع فريقه فيراري، في الوقت الذي مدّد فيه فيرشتابن صاحب الـ 22 ربيعًا تعاقده مع ريد بُل حتّى 2023 بعد أن كان على رادار مرسيدس.

في المقابل في حين أنّ مرسيدس أبرز المرشّحين لمواصلة التعاون مع نجمها لويس هاميلتون، فإنّ البريطاني وزميله فالتيري بوتاس تجاوزا الـ 30 عامًا.

وعندما سُئل عن تمديد عقدَي لوكلير وفيرشتابن مؤخّرًا، أشار وولف مدير فريق مرسيدس إلى إستيبان أوكون وجورج راسل – وهما سائقان شابان يرتبطان بفريقَي رينو وويليامز تواليًا حتّى 2021، كخيارَين طبيعيين لاحقًا.

وقال النمساوي: "حسنًا، أعتقد بأنّ لدينا سائقين يافعين مدهشين كجزء من عائلة مرسيدس، مثل جورج راسل، الذي هو ناشئٌ في صفوف مرسيدس، وأرى أنّه سيحظى بمستقبلٍ باهر".

وأضاف: "من ثمّ لدينا إستيبان الذي ليس بعيدًا جدًا، حيث يتواجد في رينو هذه الأيّام، لكنّه ابنّ عم عائلة مرسيدس اليوم".

وأكمل: "بالنظر إلى ماكس وشارل، فإنّهما يسعيان على الدوام للتواجد في أسرع سيارة، والعقود هي العقود، ربّما تكون التفاصيل هي الأهمّ في بعض الأحيان، وليس المنحى العام لمدى طول فترة العقد الذي يتمّ توقيعه".

وأردف: "نتيجة لذلك فإنّني أرى أنّ واجبنا يتمثّل في إنتاج أسرع سيارة، وحينها لن نواجه نقصًا في المواهب التي تحرص على قيادة هذه السيارات".

من جانبه تحرّك هاميلتون بطل العالم ستّ مرّات، الذي ارتبط بانتقالٍ محتملٍ إلى فيراري خلال موسم 2019، لتفنيد تقارير في الفترة الشتويّة أشارت إلى أنّ محادثاته مع مرسيدس لم تتقدّم بالشكل المرغوب.

وأشار وولف مجدّدًا إلى أنّه يرى هاميلتون مستمرًا مع مرسيدس، لكنّه شدّد على أنّ الطرفين لم يخوضا محادثات في الفترة الشتويّة.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ مواصلة الشراكة هي الخيار الأوضح بالتقدّم إلى الأمام. نودّ تواجد السائق السيارة في السيارة، وأعلم أنّ لويس يرغب بالتواجد في السيارة الأسرع، لذا فتلك نتيجة مشتركة بديهيّة".

وأكمل: "لكن كما تعلمون فإنّنا نسافر حول العالم طوال 10 أشهر كلّ عام. نجهد أعصابنا كلّ عطلة نهاية أسبوع. وما نقوم به في الفترة الشتويّة هو ترك كلٍ منّا للآخر في راحة وسلام".

وأردف: "كانت المحادثة الأخيرة معه في مساء حفلة أعياد الميلاد. خضنا محادثة لطيفة، وأنّنا سنواصل نقاشنا أو نبدأ نقاشنا حالما يعود من أمريكا ونبدأ الموسم فعليًا".

وواصل شرحه بالقول: "لديّ إيمانٌ كبيرٌ بقدرات الفريق لاجتذاب أفضل السائقين. وأثبت لويس حاليًا أنّه أفضل سائقٍ متاحٍ من خلال ستّة ألقاب".

واختتم حديثه بالقول: "على المدى المتوسّط والطويل فإنّنا نأمل أن نكون قادرين على مواصلة توفير أفضل التكنولوجيا لأفضل السائقين واجتذابهم".