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وولف: مرسيدس لن تشرع في "مهمة اصطياد" سائقين آخرين حتّى يحسم هاميلتون أمره

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وولف: مرسيدس لن تشرع في "مهمة اصطياد" سائقين آخرين حتّى يحسم هاميلتون أمره
من قبل:
, محرر
01-12-2019

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ العلامة الألمانية لن تشرع في خوض "مهمة اصطياد" لاستمالة سائقي الصف الأوّل الآخرين في الفورمولا واحد لصفوفها لموسم 2021 حتّى تعلم ما ينوي عليه سائقها الحالي وبطل العالم ستّ مرات لويس هاميلتون.

موسم الشائعات في سوق السائقين انطلق على هامش جائزة أبوظبي الكبرى نهاية هذا الأسبوع، حيث تصاعدت التكهّنات في وسائل الإعلام الإيطالية بأنّ رئيس فيراري جون إلكان قد تواصل بالفعل مع هاميلتون.

وقد دفع ذلك وولف للردّ على تلك التصريحات، حيث قال النمساوي بأنّ فريقه "لا يُمانع بتاتًا" إذا ما تحدّث هاميلتون مع فيراري، وشرح بأنّه من المهم التعامل مع المحادثات المستقبلية بشفافية كبيرة.

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وإذا ما ترك هاميلتون صفوف مرسيدس، فعندها سيكون سائق ريد بُل الحالي ماكس فيرشتابن مرشّحًا لأخذ مقعده إذا ما شعر الهولندي الشاب بأنّ الصانع الألماني سيوفّر له فرصة أفضل لمستقبله في البطولة.

لكن وبالرُغم من ربط اسمه عدّة مرّات بانتقال محتمل إلى مرسيدس في الماضي، فقد قال وولف أنّ فريقه لن يفكّر في محاولة استمالة سائقين آخرين حتى يتمّ حسم بطريقة أو بأخرى ما سيحدث مع هاميلتون.

"أعتقد بأنّ القيم الموجودة داخل الفريق تتمثل في أنّ الإخلاص والنزاهة على رأس القائمة. فهم موقع لويس وأهدافه سيُمثّل عاملًا أساسيًا في أيّ قرار نتّخذه" قال وولف.

وأضاف: "لذا فإنّنا لن نشرع في مهمّة اصطياد للبحث عن سائقين محتملين قبل أن نخوض نحن ولويس هذه المحادثة. وهذا لم يحدث كوننا رغبنا أولًا في اختتام هذا الموسم ومن ثمّ سنرى كيف سيسير الوضع. كما ولأنّه تجمعنا علاقة قوية وتوافقية، فنحن بحاجة إلى أن يكون كلا الطرفين سعيد".

وبينما هنالك احتمالية بألّا يكون أمام مرسيدس العديد من الخيارات إذا ما ترك هاميلتون صفوف الفريق والتزام سائقون آخرون مع فرق أخرى، لكنّ وولف قال أنّه لا يشعر بالحاجة للتسرّع لحسم هذه الأمور.

"لا أعتقد بأنّه سيكون من المُضرّ ألّا نحسم ذلك الأمر سريعًا. أعلم أنّنا نرغب بامتلاك أقوى تشكيلة ممكنة لموسم 2021، ولكن ما يزال أمامنا عام كامل" قال وولف.

واختتم: "أعتقد بأنّ موسم شائعات انتقالات السائقين سيبدأ قريبًا وكذلك المحادثات. وسواء علمنا تشكيلتنا في أبريل/نيسان، يوليو/تموز أو أكتوبر/تشرين الأوّل أم لا، فلن يكون ذلك مهمًا".

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السلاسل فورمولا 1
الكاتب أحمد مجدي

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جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

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01 ساعات
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الجمعة ٢٩ نوفمبر
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التجارب الحرّة الثالثة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
02:00
14:00
التجارب التأهيليّة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
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