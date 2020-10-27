وولف: مرسيدس لن تسمح بالشعور بالاستحقاق مطلقًا بعد الألقاب السبعة

ستضمن مرسيدس لقب البطولة لهذا الموسم خلال جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع في حال تواجد أيٍ من سيارتَيها ضمن المراكز الأربعة الأولى.

ويتقدّم الصانع الألماني على ريد بُل بـ 209 نقاط مع بقاء 220 نقطة متاحة، ما يعني أنّ الفريق بحاجة لمغادرة عطلة نهاية الأسبوع الجاري بأفضليّة 176 نقطة من أجل ضمان اللقب.

وستضمن بذلك مرسيدس رقمًا قياسيًا من خلال سبعة ألقاب مصنعيّة متتالية لصالحها، وذلك بعد أن عادلت إنجاز فيراري البالغ 6 ألقاب متتالية بين 1999 و2004 العام الماضي.

ودائمًا ما شدّد وولف على أهميّة عدم السماح بالشعور بالتقاعس في صفوف مرسيدس بعد هذه السيطرة.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن محلّ تركيز الفريق في ما تبقّى من الموسم حال الظفر باللقب، قال وولف: "عندما كنت متوجّهًا إلى منطقة اللقاءات الصحفيّة معكم، كنت أفكّر في ما نحتاج لفعله من أجل الإبقاء على مستويات الأداء هذه".

وأضاف: "وكلّ ما نقوم به من الآن سيكون مهمًا للعام المقبل، وكذلك التجهيز لقوانين 2022".

وأكمل: "هذا وضعٌ صعبٌ جدًا أسعد به، وأحاول المساعدة على هيكلة قدرتنا بطريقة تسمح لنا بالبقاء في الموقع الذي نحن فيه، بالتزامن مع الحفاظ على تواضعنا وعدم السماح بأيّ جزء من الشعور بالاستحقاق والتقاعس".

وأردف: "أستمتع بهذا التحدّي الذي ينتظرنا بشكلٍ عام".

وتمكّنت مرسيدس من الحفاظ على سيطرتها طوال حقبة المحرّكات الهجينة بالرغم من تغييرات القوانين في 2017 و2019، لتُصبح الفريق الأوّل الذي يفوز بألقاب متتالية في ظلّ تغيير القوانين.

في الأثناء لن يكون بوسع لويس هاميلتون حسم اللقب في إيمولا، وذلك كونه يتمتّع بأفضليّة 77 نقطة، لكن سيكون بوسعه على الأرجح ضمان لقبه السابع في جائزة تركيا الكبرى منتصف الشهر المقبل.