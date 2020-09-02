وولف: مرسيدس لم تحصل على كل ما تريده من اتفاقية كونكورد الجديدة

كان وولف قد صرّح مؤخراً وبشكل علني عن عدم رضى مرسيدس حيال الطريقة التي تمت معاملتها بها خلال مفاوضات اتفاقية كونكورد الجديدة، حيث شعر أن مساهمة الصانع الألماني في البطولة لم تُقدر كما يجب من قبل الفورمولا واحد.

لكن وبالرغم من ذلك، انضمت مرسيدس في نهاية المطاف إلى جميع الفرق الأخرى التي وقعت على الاتفاقية الممتدة على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وتعليقاً على سبب توقيع مرسيدس لتلك الاتفاقية بالرغم من عدم رضاها الكامل، أوضح وولف كلاً من الفورمولا واحد ومرسيدس وضعا مصلحة الرياضة العُليا في المقام الأول.

فقال: "إنها عملية مفاوضات في نهاية المطاف. أكنّ احتراماً كبيراً لتشايس كاري وسط كل التعقيدات التي يخوضها مع جميع مالكي الأسهم التجارية. لدى الجميع أجندات مختلفة وأهداف مختلفة".

وأكمل: "بالمقابل، سبب تكلمي بتلك الطريقة العلنية، لأنني شعرت أن دور مرسيدس وبشكل خاص خلال السنوات السبع الماضية، لم يتمّ تقديره ربما بالطريقة التي كنت أتمناها فيما يتعلق بتوزيع العوائد المالية".

وتابع: "لكن كذلك، أعتقد أنه حاول جاهداً تحسين جودة العرض، وموازنة العوائد المالية بشكل أفضل، وأعتقد أنه نجح في ذلك".

واسترسل: "من الواضح أنني كنت أتمنى موقعاً أفضل لمرسيدس لكن هذا واقع الحال. خلال القسم الأخير للمفاوضات وافقنا على بعض التسويات التي وصلت إلى الاتفاقية. وتلك هي المفاوضات، إن شعر كلا الطرفان في نهاية المطاف برضى غبر كامل، فتلك مفاوضات ناجحة".

من جهة أخرى، خرجت فيراري من المفاوضات راضية، بعد أن أبقت على قانون حق النقض "الفيتو" الذي تمتلكه، إضافة إلى ضمان حصة مالية إضافية نظراً لمساهمتها التاريخية العريقة في الفورمولا واحد.

لكن ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري يتوقع أن تكون الحقبة المقبلة من البطولة صعبة على فريقه لناحية تطبيق قانون سقف الميزانية.

وضمن معرض كلامه على اتفاقية الكونكورد الجديدة، قال: "أعتقد أنها خطوة مهمة للرياضة، في البداية، تؤمن الثبات والقوانين الواضحة. إضافة إلى حزمة القوانين الجديدة للمستقبل، وكذلك النواحي المادية".

وأكمل: "أعتقد أن سقف الميزانية سيكون صعباً علينا بشكل خاص، لكنه سيكون جيداً للرياضة بشكل عام ما سينعكس إيجاباً على فيراري كذلك في المستقبل".

وتابع: "أعتقد أنه وضمن الاتفاقية الجديدة، سيكون هناك توزيع متوازن بشكل أكبر للعوائد المالية لجميع الفرق. لذا أعتقد أن ذلك أمر جيد وإيجابي للرياضة".

بالمقابل، يرى وولف أن أفضل ما انتهت إليه مفاوضات الاتفاقية الجديدة يتمحور حول عدم رضى الجميع الكامل حيال الصفقة.

فقال: "أعتقد أننا جميعنا شعرنا ربما أنه كان بوسعنا كسب المزيد. لكن كما قلت، ربما هذه هي النتيجة الأفضل للعمل معاً في المستقبل".

واختتم: "إن خرج طرف واحد وقال ’لقد حصلتُ على الصفقة الأفضل’، فسيشعر الآخرون بالغُبن".