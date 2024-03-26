وولف: مرسيدس "لم تبتلع حبّة غباء" بعد 2021

عانت مرسيدس من جولة كارثية في أستراليا، فقد انسحب كلا سائقاها لويس هاميلتون وجورج راسل من السباق: الأول بسبب مشكلة في وحدة الطاقة والثاني بسبب حادثة في اللفة ما قبل الأخيرة.

وبينما أظهرت السيارة وتيرة تنافسية في ملبورن، لكنها لم تكن ثابتة على الإطلاق رغم تغيير المبدأ التصميمي للسيارة بالكامل لهذا الموسم.

وأكد وولف أن مشكلة مرسيدس "فيزيائية" وهناك توافق في هذه المشاكل بين بيانات نفق الهواء وما بين الأداء على المسار، لكنه أشار بالمقابل أن الفريق "لم يبتلع حبّة غباء" منذ آخر بطولة له في 2021.

فقال: "بوصفي شريكاً مالكاً لمجال العمل هذا، أود ضمان أن تكون مساهمتي إيجابية وبنّاءة. لذا، أود أن أكون أول من يقول ’إن كان لدى أحد ما فكرة أفضل، فليقُلها لي’. أنا مهتم بتحسين وضع هذا الفريق بأسرع وقت ممكن".

وأضاف: "سأقدم اقتراحاتي بسرور. لكننا نعاني من مشكلة فيزيائية وليست فلسفية أو تنظيمية، فنحن لم نبتلع حبّة غباء منذ 2021".

واسترسل وولف الذي يمتلك ثُلث الفريق: "لكننا لا نفهم بعض تصرفات السيارة التي كانت في الماضي مفهومة تماماً".

وذلك كان رداً على سؤال إن كان ما زال الشخص المناسب لقيادة مرسيدس الفريق الذي انضم إليه كمدير تنفيذي في 2013.

وتعقيباً على مستقبله، أشار وولف - الذي وقع عقداً جديداً لثلاث سنوات للبقاء في منصبه - إلى أنه لم يصل بعد إلى مرحلة يقبل فيها بتسليم السلطة.

فقال: "أنظر إلى نفسي في المرآة كل يوم وأفكر في كل ما أقوم به".

وأكمل: "أعتقد أنني لم أصل إلى تلك المرحلة بعد حالياً (تسليم المنصب)".

وأضاف: "لكن إن كانت لديكم أية أفكار حول كيفية تغيير الوضع، فسأستمع لها بكل سرور".

وأردف: "الفارق الكبير هو أن المسألة لا تتعلق بالنواحي الإدارية ’أن يكون ذلك عملي وأتوقف عن القيام به..’ فليس لديّ مثل هذا الخيار، وذلك أمر مؤسف".

واختتم: "لست متعاقداً أو موظفاً كي أقول ’لقد اكتفيت من هذا’. عملي متواصل ومستمر ولا يمكنني التوقف".