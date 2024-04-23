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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

وولف: مرسيدس لا يمكنها العيش على مجرد "نقاط مضيئة" في نهايات الأسبوع

أوضح توتو وولف مدير مرسيدس أن فريقه لا يمكنه مواصلة العمل معتمدًا على "نقاط مضيئة" للأداء في عطل نهاية الأسبوع، مُشيرًا إلى أن مستوى الأداء الحالي ليس جيدًا بالقدر الكافي.

توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس وبرونو فامين، مدير فريق ألبين

الصورة من قبل: صور لات

بينما تشجّع الصانع الألماني بحصد لويس هاميلتون لوصافة السباق القصير في جائزة الصين الكبرى، خاض الفريق سباقًا رئيسيًا صعبًا تراجع فيه خلف مكلارين وفيراري من جديد.

لكن وبينما لا يبدو بأن هنالك أي صعود ملحوظ في أداء الفريق بالرغم من حصوله على فهم أفضل لسيارته دبليو15، يرى وولف أن على مرسيدس رفع مستوى أدائها عوضًا عن الظن بأن لمحات من الأمل هي الواقع الذي تتواجد فيه السهام الفضية.

حيث قال معقبًا على جائزة الصين الكبرى: "لست راضيًا على الإطلاق. ربما كان هنالك أمر مشجّع صغير مع المركز الثاني في السباق القصير، لكننا نفتقر إلى الأداء".

وأضاف: "يمكن أن نظل نذكر أنفسنا بأن هنالك نقاط مضيئة في نهاية الأسبوع، لكن علينا أن نحرز خطوة إلى الأمام".

وتابع: "سنجلب بعض التحديثات في ميامي، حيث نأمُل بعودة بعض الأداء. لكنك اليوم تتواجد خلف ثنائي فيراري وخلف (لاندو) نوريس. وذلك ليس جيدًا بالقدر الكافي".

وأكمل: "لقد تجاوزنا مرحلة فهم السيارة، وعلينا الآن أن نتحسّن، إذ أن لدينا كافة الحقائق والبيانات لفعل ذلك".

واختتم: "نعلم ما قمنا بتعديله من أجل حل مشكلة الأداء في المنعطفات السريعة، وكذلك أين كانت السيارة من قبل لتكون سريعة في المنعطفات البطيئة. نحتاج الآن فقط إلى تحسين السيارة وتعديلها لتقوم بكلا المهمتين".

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