وولف: مرسيدس لا يزال يُطاردها "الشكّ والتشاؤم"

سيطر الصانع الألماني على مقدّرات البطولة منذ انطلاق الحقبة الهجينة في 2014، ولم يخسر سوى في ثلاثة سباقات فقط في موسم 2020.

وقال وولف أنّ حجم الأفضليّة التي تمتّع بها الفريق خلال موسم 2020 كان مفاجئًا، وذلك في ظلّ فشل ريد بُل في منافسته، وتراجع وتيرة فيراري بشكلٍ كبير.

لكنّ وولف قال في حوارٍ حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ العامل الأساسيّ وراء النجاح المتواصل هو عقليّة الخوف في الفريق من انتهاء سلسلة النجاحات قريبًا.

وقال النمساوي: "تأتي التأديات المشابهة للتي حصلنا عليها في 2020 بشكلٍ مفاجئ، ذلك لأنّنا أناسٌ متشكّكون بطبعنا".

وأضاف: "ذلك يُبقينا متيقظين ومحاولين بلوغ الأهداف التي وضعناها لأنفسنا، ودائمًا ما نكون متأخّرين عنها قليلًا".

ثمّ تابع: "لذا نكون مسرورين جميعًا بتواجدنا في موقعٍ جيّدٍ منذ البداية. لكنّ الشكّ والتشاؤم حيال مستوى أدائنا يُواصل ملاحقتنا خلال جميع المواسم".

وأردف: "لا نكون متأكّدين مطلقًا من أنّنا نجحنا إلى أن ننجح بالفعل. ولسنا نبحث عن الإطراء هنا. بل تلك هي مقاربتنا بكلّ بساطة".

وقال وولف أنّه لا يملك إجابة لعدم قدرة منافسيه الأقوياء ريد بُل وفيراري على تقديم أداء قويٍ للمنافسة على اللقب في الأعوام الأخيرة، بالرغم من أنّه أشار إلى أنّ بعض نقاط قوّة مرسيدس المتجذّرة قد ساعدت.

وقال حيال ذلك: "نحترم منافسينا، ونكن احترامًا كبيرًا لجميع العاملين في تلك الفرق. أرى بعض الأشخاص في البادوك وأعلم أنّه يبذلون أقصى ما في وسعهم، والأمر ذاته بالنسبة إلينا".

وأكمل: "لا يُمكنني النظر في ما يحدث في الفرق الأخرى، لهذا من الصعب للغاية بالنسبة لي تحديد نقاط ضعفها أو تحديد نقاط قوّتنا".

وأضاف: "أعلم أنّنا مكانٌ جيّدٌ للعمل فيه، لدينا شركة ممتعة، ولكنّنا مكانٌ نُسلط فيه الضغط على أنفسنا في ذات الوقت".

وأردف: "لكنّنا قادرون على إيجاد التوازن بين الضغط الذي قد يُولّد الانفجار والضغط الآخر الذي يُولّد النجاحات والجوائز. لا يُمكن وضع ذلك في عرض ما في أحد الاجتماعات، بل هذا شيء تعيشه كلّ يوم".

وأوضح وولف في المقابل أنّ إصرار مرسيدس على عدم تلقّي الهزيمة يدفع طاقمها إلى الحافة في بعض الأحيان، وذلك مثلما حدث عندما واجه طاقم المحرّك تحدي وحدة طاقة فيراري القويّة في 2019 التي تمّ حدها في النهاية بالتوجيهات التقنيّة من "فيا".

وقال حيال ذلك: "عندما أنظر إلى قسم المحرّكات عالية الأداء، أو قسم رياضة المحرّكات في مرسيدس، فيُمكنني رؤية أنّنا كنّا على الحدود القصوى على صعيد تقديم الأداء العام الماضي، وذلك في ظلّ بيئة سقف النفقات وإعادة الهيكلة الضروريّة بسبب فيروس كورونا، أثّر ذلك علينا".

وأضاف: "نقوم بكلّ ما في وسعنا من خلال ترسانة معدّاتنا لمحاولة التواجد في حيّز جيّد والإبقاء على مستوى طاقتنا عاليًا ووضع الأهداف المناسبة وإيجاد مغزى لما نقوم به".

وأكمل: "لكنّ أعوامًا مثل 2020 تكون صعبة في بعض الأحيان ولا تكون سلسة مثل الأخرى السابقة".

وبالحديث عن قسم المحرّكات في مرسيدس على وجه الخصوص والإجهاد الذي واجهه للتعافي في مواجهة فيراري، قال وولف: "دفع قسم المحرّكات عالية الأداء الحدود في 2019 لمحاولة اللحاق بوحدة الطاقة المعيار في البطولة التي كانت فيراري".

وأكمل: "يُمكنني القول أنّها كانت بيئة غير سليمة في بعض المراحل بالنسبة لمرسيدس، وذلك عندما كانت هناك حاجة لتطوير الهيكل في جوانب متّصلة بوحدة الطاقة".

واختتم بالقول: "أعتقد بأنّنا دفعنا أنفسنا بشدّدة وحقّقنا خطوة كبيرة في الشتاء، ومن المثير للسخرية أنّنا دُفعنا كثيرًا إلى الأمام من قبل من تراجعوا إلى الخلف في 2020".