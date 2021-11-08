وولف: مرسيدس لا تقبل فكرة ضياع لقب الفورمولا واحد

وكانت مرسيدس قد دخلت سباق هيرمانوس رودريغيز وهي تأمل ترجمة الصفّ الأوّل على شبكة الانطلاق إلى نتيجة تُعزّز حظوظ لويس هاميلتون على صعيد البطولة.

لكنّ ريد بُل ردّت في السباق بعد أن أحرز ماكس فيرشتابن فوزًا مُهيمنًا متقدّمًا بـ 16 ثانية عن هاميلتون الذي تشبّث بالمركز الثاني أمام سيرجيو بيريز سائق ريد بُل الثاني.

وشهدت تلك النتيجة توسيع فيرشتابن لأفضليّته في صدارة بطولة السائقين إلى 19 نقطة، بينما قلّصت ريد بُل الفارق مع السهام الفضيّة إلى نقطة يتيمة في ترتيب بطولة الصانعين.

وبفشله في التواجد أمام فيرشتابن في السباقات الثلاثة الأخيرة، حصلت ريد بُل على زخمٍ قويٍ بالتوجّه إلى الجولات الأربع الأخيرة من الموسم.

لكنّ وولف أوضح بأنّ فريقه لن يقبل في أيّ مرحلة أنّ البطولة بصدد الضياع، مُشيرًا إلى وتيرة فريقه في تركيا كدليل على قوّته.

وقال حيال ذلك: "أنا شخصٌ واقعي، لكنّني أعشق رياضة المحرّكات، لأنّ كلّ شيء قد يحدث".

وأضاف: "لا أحد منّا سيُغادر هذه الحلبة بعقليّة أنّ البطولة بصدد الضياع منّا. هناك أربعة سباقات متبقية، هناك أربعة انتصارات متاحة، وأربعة انسحابات للمعاناة منها. سنُواصل القتال فحسب".

وأردف: "نعلم أنّنا فريقٌ رائع. سيارتنا كانت استثنائيّة في تركيا، وأعتقد بأنّ لدينا كلّ ما نحتاجه للفوز".

ثمّ تابع: "لكن عندما تنظر إلى الحسابات، فمن الواضح أنّنا نُحبّذ لو أنّنا متقدّمون بـ 19 نقطة وليس متأخّرون بها. لكن هكذا هو الوضع".

وعندما سُئل إن كان يشعر أنّ عليه الفوز في البرازيل لمنع فيرشتابن من الابتعاد بأكثر من نقاط انتصارٍ بسباق في ترتيب البطولة، قال هاميلتون: "أشعر بأنّني أحتاج للفوز بكلّ سباقٍ بشكلٍ طبيعي".

وأضاف: "نحتاج لتلك النقاط الإضافيّة، وليس خسارتها، كان ذلك الهدف بالتوجّه إلى السباق الماضي والسباق الذي قبله وهنا نهاية هذا الأسبوع. لكن تعلمون أنّهم كانوا سريعين جدًا، لذا بذلنا كلّ ما في وسعنا، لكن للأسف ذلك غير كافٍ لمنافستهم في الوقت الحاضر".

وإلى جانب تلقي آمال هاميلتون في المنافسة على اللقب لكبوة في الأسابيع الأخيرة، شهدت مرسيدس تقلّص أفضليّة الـ 36 نقطة إلى نقطة يتيمة في بطولة الصانعين في غضون سباقَين.

لكنّ كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّه لا يوجد شعورٌ في أروقة فريقه بأنّ البطولة بين براثنه.

وقال حيال ذلك: "لا، تتوافر 107 نقاط أخرى، لذا هناك طريقٌ طويل. ستلعب الموثوقيّة دورًا جوهريًا، وكذلك استراتيجيّة عطلة نهاية الأسبوع ووقفات الصيانة".

وأكمل: "عليّ القول بأنّ الفريق كان مثاليًا اليوم، وقام السائقان بعملٍ رائع. كانت الاستراتيجيّة قويّة. كان أداءً قويًا للغاية من قبل الفريق بأكمله".