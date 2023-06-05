وولف: مرسيدس كانت بحاجة "لصدمة بداية الموسم" كي تتخذ قرارات جريئة مع السيارة

واصلت مرسيدس استعمال المبدأ التصميمي لسيارة 2022، ضمن سيارة الموسم الحالي وذلك بعد تخفيف حدة الارتدادات والقفزات التي كانت تعاني منها الموسم الماضي.

لكن وخلال تجارب البحرين الشتوية بدت السيارة بعيدة تماماً عن ريد بُل، ما دفع الفريق لاتخاذ قرار صعب بتغيير المبدأ التصميمي، للأرضية، جانب السيارة ونظام التعليق، حيث تم تقديم تلك التحديثات في جائزة موناكو.

وفي جولة إسبانيا التالية وعلى حلبة مرتفعة الارتكازية، قدمت مرسيدس مزيداً من الثبات في الوتيرة ويبدو أن قرارها الجريء كان ناجحاً.

حيث أكمل لويس هاميلتون وجورج راسل السباق بالمركزين الثاني والثالث خلف ماكس فيرستابن.

ويرى وولف أن مرسيدس كانت بحاجة لهذه الصدمة في بداية الموسم، فقال في تصريح لقناة "سكاي اف1": "أعتقد أننا كنا بحاجة لصدمة في بداية الموسم لفهم أننا لا نسير قدماً، ولم يكن بوسعنا كسب المزيد من الأداء".

وأكمل: "لكننا غيّرنا الوضع وضغطنا للأمام. عليك تصميم قطع جديدة، وإنتاجها، وكل ذلك عمل مذهل حقاً قمنا به جميعاً على السيارة".

وتابع: "أنا مسرور جداً من العمل الكبير الذي قمنا به في بريكسوورث وبراكلي. اتخذنا بعض القرارات للسير في طريق آخر. قمنا بتغيير الكثير من القطع".

واسترسل: "كانت خطوة تحمل المغامرة، والجميع ضغط للأمام وحصلنا على سيارة سباق جيدة".

بالمقابل، أبدى وولف حذره من أن مرسيدس ما زالت بحاجة للكثير من العمل للحاق بفريق ريد بُل، حيث أنهى هاميلتون خلف فيرستابن بفارق 24 ثانية، لكن وولف شدّد أن الفارق الفعلي أقلّ من ذلك.

فقال: "أعتقد أن الفارق أقل، لأن لويس في النهاية كان يريد إيصال السيارة فقط لخط النهاية، أتوقع أن الفارق الفعلي بحدود 15 ثانية، على مدار 66 لفة، وذلك ما زال فارقاً كبيراً".

واختتم: "هذا ليس الموقع الذي نريده. أتوقع أننا في موقع أقرب، لكن الهوامش باتت واضحة".