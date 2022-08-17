وولف: مرسيدس قفزت "من الاكتئاب إلى الحيوية" في موسم 2022

بعد تحقيقها إنجاز حصد 8 ألقاب صانعين متتالية، وجدت مرسيدس نفسها تعاني من أجل المنافسة تحت القوانين التقنية الجديدة لموسم 2022، حيث لم تتمكن من التغلّب على مشكلة الارتدادات مع سيارتها.

وترك ذلك سائقيها لويس هاميلتون وجورج راسل غير قادرين على مقارعة فيراري وريد بُل في الصدارة، بينما عملت السهام الفضية على محاولة فهم المشكلة.

ولطالما شدّد وولف مدير الفريق على أهمية التعلّم من العثرات والفترات الصعبة كجزء من أسلوبه الإداري.

لكنه لم يُخفِ مدى صعوبة إدارة التقلبات الكبيرة في المشاعر التي واجهها فريقه حتى الآن في هذا الموسم.

فقال: "الحقيقة أن الأمر كان مؤلمًا للغاية وكان صعبًا للغاية أن تعيش بقيمك وشكوكك".

وأضاف: "تتأرجح مشاعرك من الاكتئاب إلى الانفتاح والحيوية، ومن ثم في اليوم التالي ينعكس الوضع. ويحدث ذلك بطريقة تُشعرك بأن لا شيء تفعله يؤتي ثماره".

وتابع: "بعد ذلك تحقق خطوات إلى الأمام عبر النظر إلى الأمور واكتشاف أنها لا تعمل على الإطلاق، ومن ثم تعلم ما لا ينجح، وتسلك الجهة المعاكسة ويُفلح الأمر".

وأكمل: "كل الأمور التي تعلمتها، وكل الأمور التي قرأتها في الكتب والتي كانت صعبة للغاية، كل ذلك مهم للغاية من أجل التقدم. لقد عشنا حياة حقيقية حتى الآن".