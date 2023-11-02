وولف: مرسيدس عالجت نقطة ضعفها في المكسيك

للمرة الثانية على التوالي وضع لويس هاميلتون سيارة مرسيدس في المركز الثاني خلف ماكس فيرستابن - لكن في أوستن تم شطب نتيجته بسبب خرق قوانين معدلات تآكل القطعة الخشبية أسفل السيارة.

وفي المكسيك، شق طريقه من المركز السادس لينهي ثانياً، بينما تقدم زميله جورج راسل مركزين حتى السادس.

وبينما تشير هذه النتائج لوتيرة قوية من مرسيدس بعد تحديث أرضية سيارتها، أشار وولف إلى أن الأداء في المكسيك قد يكون نتيجة لإصلاح مسألة معينة في المحرك.

حيث أكد أنه تمت معالجة مشكلة قديمة في الشاحن التوربيني كانت تعيق سحب الهواء مع ارتفاع درجة الحرارة، حيث تنخفض كثافة الهواء على الحلبات المرتفعة عن سطح البحر، كما هو الحال في المكسيك.

فقال: "قام القسم التقني بعمل مذهل في السنوات الأخيرة، وأخيراً قمنا بحلّ نقطة الضعف التي كانت تمنع الشاحن التوربيني من الحصول على ما يكفي من الهواء".

وأضاف: "تم حلّ هذه المشكلة وقدمنا جولة قوية. وحدة الطاقة كانت تعمل مثل الآخرين".

وأردف: "أنا فخور حقاً بالقسم التقني على ما حققوه مع وحدة الطاقة".

وأوضح وولف أن حرارة المحرك كانت ثابتة وأن محاولات هاميلتون للابتعاد عن السيارات أمامه كانت بهدف إيجاد هواء بارد لأقراص المكابح.

كما كشف أن جولة المكسيك أكدت نجاح الأرضية المحدثة، مع الإشارة إلى أن السيارة الحالية تعاني من بعض المشاكل الأساسية التي لا يمكن حلها بالتحديثات خلال الموسم.

فقال: "رأينا أنها قدمت مزيداً من الأداء مع سهولة أكبر في القيادة. باتت السيارة أقل صعوبة".

وتابع: "مع ذلك، المشاكل الأساسية موجودة. قال لي لويس ’ما زالت صعبة في القيادة، لكنها أسرع’".

واختتم: "من المهم التأكد أننا على الطريق الصحيح للموسم المقبل وهذا ما يبدو عليه الأمر".