وولف: مرسيدس ستحتفظ بتشكيلة سائقيها في موسم 2027

كان احتمال انتقال فيرستابن إلى مرسيدس قد تصدّر العناوين العام الماضي بسبب بنود الخروج المختلفة في عقد بطل العالم أربع مرات مع ريد بُل، والذي يمتد حتى نهاية موسم 2028.

لكن بعد انتهاء صلاحية تلك البنود، أعلن الهولندي التزامه علنًا بالاستمرار مع ريد بُل في موسم 2026، بينما احتفظت مرسيدس بكل من راسل وأنتونيللي، رغم استمرار التكهنات خلف الكواليس.

وبعد البداية القوية لمرسيدس مع انطلاق حقبة القوانين الجديدة في 2026، حيث يتصدر أنتونيللي ترتيب بطولة السائقين ويحتل راسل المركز الثالث، يرى وولف أنه لا يوجد أي مبرر لإجراء تغييرات، ما يبقي مستقبل فيرستابن مفتوحًا.

وقال وولف في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عندما سُئل عن تشكيلة مرسيدس لموسم 2027: "لا نريد تغيير أي شيء. لقد قلنا ذلك أيضًا لجورج، وأعتقد أن هذه التشكيلة مناسبة لنا. أنا سعيد جدًا بكليهما."

وجاءت تصريحات وولف خلال جائزة النمسا الكبرى بعد أيام فقط من تأكيد راسل أنه سيقود لصالح مرسيدس "بنسبة 100%" في الموسم المقبل، رغم أنه كان الطرف الأكثر عرضة لفقدان مقعده قبل موسم 2026.

وحدث ذلك رغم تفوق السائق البالغ من العمر 28 عامًا باستمرار على زميله المبتدئ خلال موسم 2025، لكن الإمكانات الكبيرة لأنتونيللي كانت واضحة منذ البداية، وهو ما بدأ يجنيه الفريق هذا الموسم.

ونجح الإيطالي البالغ من العمر 19 عامًا في الفوز بخمسة من أصل سبعة سباقات رئيسيّة، ليوسع الفارق إلى 50 نقطة أمام راسل، الذي اعترف في موناكو خلال يونيو بدهشته من فارق السرعة بينهما.

ورغم ذلك، يثق وولف في قدرة سائقه المخضرم على العودة إلى المنافسة على اللقب، خصوصًا أنه أدلى بهذه التصريحات بعد دقائق فقط من تصدر راسل للتجارب الحرة الثالثة في النمسا، بينما كان أنتونيللي الأسرع في التجارب الحرة الأولى والثانية.

وأضاف وولف: "إنه يتعامل مع الأمر بصورة جيدة. لقد رأيتم أن اليومين الماضيين تقريبًا كانا صعبين بالنسبة إليه، لكنه أنهى الأمر بتسجيل أسرع زمن".

وأردف: "نحن نتحدث عن فروقات بسيطة جدًا. وأعتقد أن الأمر يتعلق بالحفاظ على الثقة، والثقة في قيادتك، والثقة في القرارات التي تتخذها مع مهندسيك فيما يتعلق بإعدادات السيارة، وبعد ذلك يصبح الأمر بسيطًا، فقط قد السيارة.

واختتم بالقول: "لا يحتاج إلى إثبات سرعته أو قدراته لأي شخص، فنحن نعرف جيدًا السرعة التي يمتلكها والإمكانات التي يتمتع بها".