فورمولا 1 تجارب البحرين الشتويّة

وولف: مرسيدس "ستتضرر" إذا اتخذت "فيا" والفورمولا 1 صف المنافسين في نزاع المحرك

صرّح توتو وولف بأن مرسيدس لن تتخذ إجراءات قانونية إذا عدّل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" فحوصات نسبة الانضغاط لموسم 2026، لكنه يؤكد أن العواقب قبل ملبورن ستكون "غير واضحة".

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: أليستير ستالي

أصبح محرك مرسيدس محور الاهتمام مع انطلاق تجارب الفورمولا 1 الشتوية في البحرين. ورغم أن توتو وولف مدير الفريق شدد على أن ريد بُل هي المعيار من وجهة نظره، فإن ذلك لا يغيّر حقيقة أن المنافسين يعملون على خطط لتعديل فحوصات نسبة الانضغاط قبل بداية الموسم.

وتضغط الفرق المنافسة على "فيا" لتغيير الإجراءات، إذ تلتزم مرسيدس بنسبة 16:1 خلال الاختبارات الثابتة عند درجة الحرارة المحيطة، لكنها تستطيع تحقيق نسبة أعلى أثناء التشغيل على الحلبة. ومثل جايمس فاولز مدير فريق ويليامز، أكد وولف أن جميع محركات مرسيدس قانونية بالكامل، لكنه لم يعد يستبعد تمامًا احتمال التدخل.

حيث قال: "أنا مرتبك قليلًا في الأسابيع الأخيرة حول كيف وصلنا إلى هذه النقطة وأصبح الأمر فجأة موضوعًا للنقاش، لأنني حتى الجمعة الماضية كنت أعتقد أن الأمور لن تتغير".

وعند سؤاله عما إذا كان يشعر منذ الجمعة الماضية بأن تدخل "فيا" قد يكون وشيكًا، قال وولف لوسائل الإعلام: "قرأت مقالًا في موقع إيطالي يقول إن الأمور ستتغير، فظننت أنه ينبغي أن نعرف!".

ورغم أن هذه العبارة قيلت بنبرة مازحة، فإن حديث وولف في البحرين حمل طابعًا جديًا. وكان موقفه مختلفًا عن تصريحاته خلال إطلاق مرسيدس، إذ قال آنذاك إن على المصنعين الآخرين "ترتيب أمورهم"، لكنه أقر هذه المرة بأن مرسيدس "ستتضرر" إذا توحد الباقون.

فقال: "الأمر لا يتعلق بالفرق فقط، بل تحتاج أيضًا إلى أصوات الجهة المنظمة، وإلى أصوات حاملي الحقوق التجارية، وإذا قرروا تبني الرأي نفسه والأجندة نفسها، فسنتضرر".

توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: صور غيتي

وأكمل: "أعتقد أن الضغط من مصنعي المحركات الآخرين تصاعد كثيرًا خلال الأشهر الماضية. اجتماعات سرية، ورسائل سرية إلى فيا، لكن بالطبع لا يوجد شيء سري في هذه المرحلة، وهذا ما أوصلنا إلى هذا الوضع".

هذا ويتطلب أي تدخل أغلبية معززة داخل لجنة استشارية لوحدات الطاقة، أي أربعة من أصل خمسة مصنعين للمحركات، إضافة إلى "فيا" وإدارة الفورمولا 1. والكرة الآن في ملعب "فيا"، ولا يستبعد وولف أي سيناريو.

حيث قال: "هذه الرياضة مليئة بالمفاجآت، ولا يمكنك أبدًا أن تكون متأكدًا من أي شيء. طوال عملية تطوير المحرك، تبقي فيا قريبة من قراراتك، وهذا ما فعلناه. لقد حصلنا على كل الضمانات بأن ما قمنا به يتوافق مع القوانين. كما أننا لا نتحدث عن مكسب أداء كبير، لكن أعتقد أن جميع منافسينا شعروا بالانزعاج وضغطوا على فيا لفترة طويلة".

