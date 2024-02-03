وولف: مرسيدس ستتحلى بالعدل تجاه هاميلتون وراسل في موسم 2024 للفورمولا واحد

أكد وولف أنه ليس لديه مخاوف حول احتمال انتقال المعلومات حول عمليات التطوير المستقبلية مع هاميلتون، مشيراً إلى أنه من المبكر للغاية اتخاذ قرار حول كيفية إدارة هذه المسألة.

لكن من المتوقع أن يتم إقصاء هاميلتون من أية مناقشات حول موسم 2026، وهو العام الذي ستدخل فيه قوانين المحركات الجديدة حيز التنفيذ.

ومع ذلك، سيكون هناك بالضرورة تداخل بين العمل على تطوير سيارة دبليو15 لهذا العام وعملية تصميم سيارة دبليو16 للموسم القادم، عندما ينتقل هاميلتون إلى فيراري كمنافس.

حيث قال وولف: "ما حاولت دائماً القيام به كمدير فريق، وجميعنا في مرسيدس، هو التحلي بالشفافية والعدل، ولن يتغير شيء في هذا الصدد لموسم 2024".

وأكمل: "نحن ملتزمون بمبادئنا وقيمنا، وسنحترم ذلك. وسأتأكد من أن السائقَين سيحترمان ذلك أيضاً".

وتابع: "فيما يتعلق بالتطوير المستقبلي، أعتقد أن هذا أمر يجب أن نقيّمه. القوانين ستبقى تقريباً كما هي. وفيما يتعلق بعام 2025، سنقوم بتقييم ناحية المعلومات التقنية، ولكن هذا ليس أمراً يقلقني على الإطلاق".

وأردف: "لدينا مهندسون يغادرون وينتقلون إلى فرق أخرى، وفترات الاستراحة الإلزامية تكون في بعض الأحيان قصيرة للغاية من ستة أشهر".

وتابع: "لذلك ليس لدي أي شك في نزاهة لويس، من ناحية مشاركة المعلومات. ومن هذه الناحية، نريد التأكد من خوض موسم ناجح لكلا السائقين، وموسم ناجح لمرسيدس، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك".

بالمقابل، أشار وولف إلى أنه سيستمتع بالتحدي الإضافي المتعلق بتنظيم تدفق المعلومات لسائق يغادر الفريق.

حيث قال: "بالتأكيد، إنه موقف جديد تجب إدارته، لمتابعي الفريق".

وأكمل: "لطالما أحببتُ التحديات الجديدة، وتحقيق التوازن بين مصلحة مرسيدس لعام 2024 ومصلحة السائقين لعام 2025 هو أمرٌ سنناقشه بصراحة منذ البداية، وبالتأكيد سنتوصل إلى نتيجة جيدة بيننا".

وشدد وولف على أن الموسم القادم يحظى بالأولوية أكثر من أية أفكار حول من سيشغل مقعد هاميلتون في 2025.

حيث قال: "أولاً، ينحصر تركيزنا الرئيسي على موسم 2024 الآن. لدينا سائقان ممتازان. لدينا لويس في عامه الأخير مع مرسيدس، وجورج المتحمس للعودة إلى السيارة والأداء القوي".

وأردف: "علينا أن نقدم سيارة تمتلك سرعة أكبر من سيارة العام الماضي، ونحن ندرك مدى صعوبة المنافسة ليس فقط في مواجهة ريد بُل، ولكن في مواجهة الفرق الأخرى كذلك".

وأردف: "بالمقابل، لدى جورج الإمكانيات ليكون السائق الرئيسي التالي في الفريق".

واسترسل: "إنه من جيل لاندو [نوريس] و [شارل] لوكلير. لا شك في أنني لا أتمنى قائد فريق جديداً أفضل منه، حين يغادر لويس. لا شك في ذلك".

واختتم: "لدينا أساس قوي جداً، مع شاب سريع وموهوب وذكي في السيارة، ونحن ببساطة بحاجة إلى اتخاذ الاختيار الصحيح حول هوية السائق الثاني".