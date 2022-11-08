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وولف: مرسيدس خسرت 8 إلى 10 أشهر من منحى التطوير لحلّ مشاكل سيارة 2022

يعتقد فريق مرسيدس أنّه فقد حوالي 10 أشهر من وقت التطوير مع سيارته الحاليّة ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد بسبب مشاكل الارتدادات في المراحل الأولى من الموسم.

وولف: مرسيدس خسرت 8 إلى 10 أشهر من منحى التطوير لحلّ مشاكل سيارة 2022

عانت مرسيدس من بداية صعبة للموسم مع سيارتها "دبليو13"، حيث واجهت مشاكل كثيرة على صعيد الارتدادات المفرطة.

وتطلّب الأمر من السهام الفضيّة عدّة أشهر لفهم العوامل المؤثّرة واعتمدت تعديلات لمساعدة لويس هاميلتون وجورج راسل على تحقيق بعض التقدّم في النصف الثاني من الموسم.

لكن في حين أنّ الفريق كان قادرًا على السيطرة على مشكلة الارتدادات، فإنّ فرصه في التغلّب على ريد بُل والفوز بسباقٍ لم تتبلور نتيجة افتقار السيارة للوتيرة بشكلٍ عام.

ويعتقد توتو وولف مدير الفريق أنّ الحظيرة الألمانيّة لا تزال تعمل على التعافي حتّى الآن، وهو ما لن يُسهّل مهمّتها للمنافسة على الانتصارات في بداية موسم 2023.

وعندما سُئل عن أفضليّة ريد بُل في بداية حقبة قوانين 2022 التي ستضعها في موقعٍ جيّدٍ للأعوام المقبلة، قال النمساوي: "نعتقد بأنّنا نفهم مصدر الفارق في الوتيرة".

وأضاف: "سينقلون بالتأكيد بعض نقاط قوّة سيارتهم، وربّما خسرنا ثمانية إلى 10 أشهرٍ على صعيد التطوير لأنّنا لم نعرف ما الذي كان يسير على نحوٍ خاطئ. هناكٍ تحدٍ بالتأكيد".

وأكمل: "لكنّنا في لعبة طويلة الأمد هنا، وكذلك الأمر بالنسبة لسائقَينا. تقييم أداء الفريق لا ينبني على عامٍ واحد أو عطلة نهاية أسبوعٍ واحدة، بل بكيفيّة القدرة على الفوز بالبطولة على مدار فطرة طويلة".

وبالرغم من أنّ مرسيدس كانت منافسة ريد بُل الرئيسيّة في المكسيك، تعتقد مرسيدس بأنّ فيراري ستعود إلى وضعها الطبيعي في آخر جولتين.

وقال جايمس فاولز مسؤول الاستراتيجيّة في مرسيدس: "فيراري لن تكون بعيدة عنًا مثلما كانت عليه في المكسيك. ستكون أقرب في البرازيل وأبوظبي، وستكون المعركة متقاربة للغاية بين فريقَينا".

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تحديثات أرضيّة سيارة مرسيدس "دبليو 13" التي تمهّد لتغييرات موسم 2023
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هورنر: هيمنة فيرستابن هي أقوى ما شاهدتُه على الإطلاق في الفورمولا واحد

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وولف: مرسيدس خسرت 8 إلى 10 أشهر من منحى التطوير لحلّ مشاكل سيارة 2022

يعتقد فريق مرسيدس أنّه فقد حوالي 10 أشهر من وقت التطوير مع سيارته الحاليّة ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد بسبب مشاكل الارتدادات في المراحل الأولى من الموسم.

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