وولف: مرسيدس جازفت على صعيد الاستراتيجيّة للسعي وراء الفوز في مواجهة فيرشتابن
قال توتو وولف أنّ فريقه مرسيدس جازفت على صعيد استراتيجيّتها لجائزة هولندا الكبرى للفورمولا واحد من أجل المنافسة على الفوز عوضًا عن الاكتفاء بنتيجة آمنة.
شرح وولف قرار السهام الفضيّة بترك لويس هاميلتون على إطارات "ميديوم" في الصدارة في الوقت الذي نقلت فيه ريد بُل ماكس فيرشتابن إلى إطارات "سوفت" خلال فترة سيارة الأمان الأخيرة من سباق زاندفورت.
وقامت مرسيدس بنقل جورج راسل إلى إطارات "سوفت" خلال فترة سيارة الأمان، ما تسبّب في تراجعه خلف فيرشتابن، وفصلت بذلك استراتيجيّتَي سائقَيها في طريقها نحو خطّ النهاية.
لكنّ ذلك القرار عاد بنتائج عكسيّة بالنسبة لهاميلتون ليتراجع إلى المركز الرابع، في الوقت الذي اتّجه فيه فيرشتابن نحو الفوز أمام راسل وشارل لوكلير.
وترك ذلك هاميلتون غاضبًا عبر اللاسلكي، وتحدّث وولف إليه مباشرة بعد السباق ليشرح له قرار عدم نقله إلى إطارات "سوفت".
وقال وولف لقناة "سكاي سبورتس اف1": "يكون الوضع عالي العواطف بالنسبة للسائق، وتكون قريبًا من الفوز ومن ثمّ تخسر المراكز، لذا من الواضح أنّ العواطف تبرز خارجًا. عندما تكون داخل قمرة القيادة فإنّك لا تملك الصورة الكاملة".
وأضاف: "تحدّثنا في تلك اللحظة، وهل سنُجازف من أجل الفوز بالسباق؟ أجل سنُجازف".
وأكمل: "كانت لدينا إطارات ميديوم بعمل خمس لفّات، وكان التمسّك بالمركز هو الخيار الصواب. لكنّ ذلك لم ينجح بالنسبة إليه، لكنّني أفضّل المجازفة والفوز بالسباق مع لويس عوضًا عن الحلول في المركز الثاني أو الثالث".
ثمّ تابع: "كان لويس في الأمام. إمّا أن تُجري توقّفًا للويس ونخسر الموقع على المسار لصالح فيرشتابن ونترك جورج على الحلبة، أو أن نُجري توقفين لهما معًا، ويخسران معًا. لذا كان الأمر جديرًا بالمجازفة".
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