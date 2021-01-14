وولف: مرسيدس تواجه "تحديًا هائلًا" للبقاء على قمة الفورمولا واحد

حصد الصانع الألماني لقبه السابع المزدوج على التوالي العام الماضي، حيث أنّه المرشّح الأبرز للهيمنة على الموسم المُقبل في ظل استمرار استخدام ذات السيارات لموسم ثانٍ في 2021.

لكنّ وولف يرى بأنّ الصعوبات التي سيفرضها سقف النفقات، إلى جانب صداع تحضير سيارات جديدة بالكامل لموسم 2022، تعني أنّ فريقه يتأهّب لخوض أوقات عصيبة.

فقال: "سيكون ذلك عامًا مثيرًا للاهتمام بالنسبة لنا، كوننا بحاجة إلى هيكلة أنفسنا على نحوٍ مختلف عمّا كنا عليه، وذلك بسبب سقف النفقات".

وأضاف: "نواجه تحديًا هائلًا مع التعديلات الطفيفة على قوانين 2021 والزلزال الكبير الذي ستشهده القوانين لموسم 2022. هنالك عوامل تعمل ضدنا ولكنها تحفّزنا كثيرًا، وعوامل أخرى تعمل لصالحنا، كوننا نعتقد بأنّ لدينا منظمة جيّدة".

وأردف: "لكن إجمالًا، نتأهّب لتلك التغييرات ودومًا ما فعلنا ذلك في الماضي. لذا فإنّنا نتطلّع بالفعل لموسم 2022".

وبينما لم تتنه مرسيدس بعد من مفاوضات عقدها الجديد مع لويس هاميلتون، لكنّها بالمقابل حسمت مستقبل وولف الذي سيلتزم كمدير للفريق للأعوام الثلاثة المُقبلة.

ودومًا ما كان وولف واضحًا حيال مدى التزامه بالقيام بأفضل ما لديه من أجل مرسيدس، حتى بالرُغم من أنّه ما يزال مدركًا لضرورة خطة من سيخلفه في مرحلة ما.

فقال: "أستمتع بالعلاقات التي لديّ داخل الفريق، وطالما أعتقد أنه ما يزال بمقدوري المساهمة، فذلك هو دوري. لكن وعلى نحوٍ مساوٍ، عليّ أن أضمن عدم الانجرار إلى وضع عُنق الزجاجة في إدارتي للفريق".

وأكمل: "تلك مسؤوليتي تجاه الموظفين لدينا، مرسيدس وحاملي الأسهم، أن أنظر إلى الوقت الذي سيكون بوسعي فيه تسليم الراية إلى شخص آخر أفضل منّي".

في المقابل، وعند سؤاله عن سبب تأخير حسم دوره المستقبلي مع المدير التنفيذي لدايملر أولا كالينيوس، قال وولف: "علاقتي مع أولا، دايملر ومجلس الإدارة والأشخاص المختلفين العاملين في الشركة جيّدة للغاية. حيث أنّ لدينا شركة نتشارك في ملكيتها".

وأكمل: "النظر إلى المستقبل ليس أمرًا بسيطًا دومًا كتمديد عقد أحد الموظفين، كونه يتمحور حول الحديث عن العلاقة بين حاملي الأسهم في المستقبل. وهذا أمر يتطلب وقتًا".

واختتم: "في كل شركة كبيرة أخرى، فإنّ لا تجد حلولًا بين يوم وليلة لكل مشكلة أو مسألة متعلقة بالإدارة أو التوزيع المستقبلي للأسهم. لذا فإنّ تلك طريقة طبيعية لسير الأمور".