وولف: هاميلتون وبوتاس تشكيلة "استثنائية وتنافسيّة" لا تؤثّر على أهداف الفريق

يقود بطل العالم ستّ مرّات هاميلتون والفائز بعدّة سباقات بوتاس بجوار بعضهما البعض منذ 2017، عندما اختارت مرسيدس الفنلندي ليحلّ مكان بطل العالم المعتزل نيكو روزبرغ.

وتجمع بوتاس وهاميلتون علاقة قوية، ساهم فيها عدم منافسة الأوّل للبريطاني على مدار موسم كامل بالطريقة التي كان روزبرغ قادرًا من خلالها على ذلك، في حين كان بوتاس قادرًا في ذات الوقت على القيام بأكثر ممّا هو كافٍ لتؤمّن مرسيدس لقبها السادس على التوالي في بطولة الصانعين وليُنهي الموسم في مركز الوصافة في ترتيب السائقين هذا العام.

وضمن فيديو نشرته مرسيدس لمراجعة الموسم المنصرم قال وولف أنّ أهداف الفريق الأساسية دومًا ما يتمّ احترامها، على الرُغم من المواقف الشاذة مثل حوادث اصطدام هاميلتون وروزبرغ ببعضهما البعض.

"يُمكن لهذه الأمور أن تنشئ بعض التوتر كون الأهداف الشخصية للسائفين لا تتلاءم دومًا مع أهداف الفريق" قال وولف.

وأضاف: "ما أنا فخور به حقًا هو أنّه وعلى مدار كل هذه الأعوام، تمكنا دومًا من جعل السائقين يقفون خلف أهداف الفريق وهدف مرسيدس بأن تكون أحد أكثر الفرق الرياضية نجاحًا في العالم".

وتابع: "بوسعكم رؤية أنّنا واجهنا نجاحات وإخفاقات كذلك، لكنّ سائقينا كانوا دومًا بحالة قوية للغايو وساهموا في كلّ نجاحاتنا".

وأكمل: "يعمل فالتيري ولويس على نحوٍ جيّد للغاية سويًا، ويدفعان بعضهما البعض. أعتقد أنّ كليهما خاض موسمًا جيّدًا. بالطبّع فاز لويس بالبطولة، لكنّ فالتيري كان حاضرًا دومًا في المنافسة، وفاز بعدد من السباقات، وأرى بأنّه تطوّر جدًا كسائق سباقات. وتلك ديناميكية إيجابية للغاية من أجل الفريق. حيث أعتقد بأنّنا نملك تشكيلة سائقين استثنائية مع المُضي قُدمًا في المستقبل".

وقد تخطت مرسيدس تحديات أكثر صعوبة في مواجهة فيراري على مدار المواسم الثلاثة الماضية، بما فيها خسارتها لأفضليّة المحرّك التي ارتكز عليها نجاحها المبكّر في حقبة المحركات الهجينة.

وتمثّل ردّ الصانع الألماني على ذلك في تعزيز تقدمّه على صعيد الهيكل، ما كان يعني قدرة أنّه حتّى وضمن العام السادس في قوانين المحرّكات تمكّن هاميلتون وبوتاس من حصد 15 فوزًا بينهما من أصل 21 سباقًا هذا الموسم.

وقال وولف أنّه وبالإضافة إلى امتلاك الفريق لتشكيلة السائقين المثالية، فإنّ تحقيق التوازن في بقية الجوانب كان أساسيًا لنجاح مرسيدس المستمر.

"أعتقد بأنّ هنالك سببًا لعدم وجود العديد من الفرق الرياضية في العالم التي فازت بهذا العدد من الألقاب المتتالية" قال وولف.

وأردف: "تحتاج إلى أن تحافظ على ترابط الفريق، وأن تدرك بأنّ ذلك هيكلًا ديناميكيًا بحاجة للتطوّر. يجب أن تنظر إلى مستويات التحفيز والطاقة لدى أعضاء الفريق وأن تحافظ على قواعد الأقدمية، وفي ذات الوقت وعلى نحوٍ متساوٍ لا تتسبب بإعاقة المواهب الصاعدة، إذ أنّ ذلك الانتقال وعامل التحفيز أمران أعتقد بأنّنا أدرناهما على نحوٍ جيّد".

واختتم: "إنّها مهمة صعبة للغاية بكلّ تأكيد ولهذا لم ينجح بها أحد من قبل".