وولف: مرسيدس تمتلك أقوى وحدة طاقة في الفورمولا 1.. وريد بُل تتفق مع ذلك مع عودة ملف "أديو" إلى الواجهة

يُعد ملف أديو أحد أكثر الملفات السياسية إثارة للجدل منذ دخول لوائح 2026 حيز التنفيذ، بعدما اعتبرت فيا أن وحدة الطاقة التابعة لـ ريد بُل-فورد باورترينز هي المعيار المرجعي في ما يتعلق بمحرك الاحتراق الداخلي "في6"، وليس مرسيدس، وهو ما منح الصانع الألماني فرصة تطوير إضافية.

واعتمدت فيا في تقييمها على أداء محرك الاحتراق الداخلي فقط، خلافاً لما كانت مرسيدس تفضله عند صياغة اللوائح، وهو ما دفع ريد بُل إلى طلب مراجعة النتائج.

ورغم اقتناع الفريق النمساوي بأن النتائج لن تتغير، فإنه لا يزال يرى أن مرسيدس تمتلك أقوى وحدة طاقة، معرباً عن مخاوفه من أن يتمكن منافسوه من تطوير عناصر أخرى في وحدة الطاقة، مع الإبقاء على مستوى محرك الاحتراق الداخلي بما يسمح لريد بُل بالبقاء في صدارة تصنيف أديو.

وازدادت حدة الجدل بعد سباق جائزة بلجيكا الكبرى، عندما تحدث وولف عن مشكلات الاعتمادية التي عانت منها سيارات مرسيدس، مؤكداً في الوقت ذاته أن فريقه يمتلك أفضل وحدة طاقة.

وقال وولف لشبكة "سكاي سبورتس فورمولا 1"، متحدثاً عن مشكلة السرعة على الخطوط المستقيمة التي عانى منها جورج راسل وأدت إلى احتكاكه بلويس هاميلتون وانسحابه من السباق: "واجهنا مشكلة في جميع محركات مرسيدس، إذ افتقدنا للطاقة على الخطوط المستقيمة، وهذا أضر بجورج بشكل كبير، ونحن نتحمل المسؤولية بالكامل."

وأضاف: "نبذل أقصى ما لدينا كفريق، ولدينا أقوى وحدة طاقة، ولدينا سيارة قادرة على الفوز، والجميع يقدم أقصى ما لديه لتقليل الأخطاء، لكن هذه الأمور تحدث لأننا بشر".

وتابع: "خذلنا كيمي في سيلفرستون، بينما حقق جورج منصة تتويج ربما كانت أفضل مما تستحقه النتيجة، ثم انسحب أحد السائقين في مونتريال والآخر في برشلونة. هذه هي قصة موسمنا حتى الآن. إنها رياضة تقنية وميكانيكية."

من جانبه، لم يتردد لوران ميكيز، مدير فريق ريد بُل، في تأييد تصريحات وولف، مشيراً أيضاً إلى اقتراب نهاية فترة التقييم الثانية لنظام أديو عقب جائزة المجر الكبرى.

وقال ميكيز: "توتو محق. أنا أيضاً أعتقد أنهم يمتلكون أقوى وحدة طاقة."

وأضاف: "وبالتأكيد كان لديهم أفضلية كبيرة على الخطوط المستقيمة هذا الأسبوع".

وأردف: "لكن هذا ليس أول سباق. لديهم أفضلية على الخطوط المستقيمة في معظم الجولات، وكانت أكبر هذا الأسبوع بسبب طبيعة الحلبة."

واختتم: "كما ذكرتم، تنتهي فترة التقييم الثانية في بودابست الأسبوع المقبل، وسنرى ما سيحدث."

ماذا يعني ذلك؟

خلال فترة التقييم الأولى لنظام أديو، اعتبرت فيا أن وحدة ريد بُل-فورد باورترينز تتصدر ترتيب محركات الاحتراق الداخلي، فيما جاءت مرسيدس متأخرة بنسبة تتراوح بين 2 و4%، ما منحها فرصة تطوير إضافية هذا الموسم، وأخرى في الموسم المقبل.

أما فيراري، وأودي، وهوندا، فاعتُبرت متأخرة بأكثر من 4%، وهو ما يتيح لها ترقيتين إضافيتين هذا الموسم، وترقيتين أخريين في 2027.

وبدأت فترة التقييم الثانية خلال جائزة موناكو الكبرى، وتنتهي مع جائزة المجر الأسبوع المقبل، ما يعني أن النتائج من المفترض أن تُبلغ إلى المصنعين خلال أسبوعين من نهاية الفترة.

لكن حتى الآن، لم تنشر فيا رسمياً نتائج فترة التقييم الأولى، بسبب طلب المراجعة الذي تقدمت به ريد بُل.

ولهذا، تتجه الأنظار إلى ما ستعلنه فيا بعد جائزة المجر، وما إذا كانت ستُجري تعديلاً يضع مرسيدس في صدارة الترتيب هذه المرة.

وفي حال حدث ذلك، فإن وحدة طاقة ريد بُل ستكون مطالبة بأن تكون متأخرة بنسبة لا تقل عن 2% عن مرسيدس حتى تبقى مؤهلة للاستفادة من فرص التطوير الإضافية التي يوفرها نظام أديو.