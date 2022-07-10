وولف: مرسيدس تسير بخطوات "بطيئة لكن ثابتة" نحو تحقيق الفوز في 2022

خاضت مرسيدس نهاية أسبوع صعبة في جائزة النمسا الكبرى حتى الآن، حيث عانت من حادثتين مع هاميلتون وجورج راسل في التصفيات، ومن ثم عرقلت أضرار الحادثتين من تقدم الثنائي في السباق القصير.

مع ذلك، وفي أعقاب التشجيع الذي حصل عليه الفريق من حزمة تحديثاته الأخيرة التي قدمها في سيلفرستون، فإنه ما يزال متفائلًا حيال ما يمكن أن يحققه في وقت لاحق من الموسم.

وكان هاميلتون قد صرّح في وقت سابق من نهاية هذا الأسبوع بأنه مقتنع بأن الفريق على الطريق الصحيح ليكون قادرًا على تحقيق الفوز بسبا لاحق في الموسم، وهو ما اعترف وولف أنه هدف واقعي.

فقال عند سؤاله إذا ما يتفق مع تصريح هاميلتون: "أعتقد أنه وإذا ما نظرنا إلى بياناتنا من سيلفرستون، فقد كانت لدينا السيارة الأسرع".

وأضاف: "كنا كذلك تنافسيين للغاية في برشلونة. هنا أيضاً بدونا أكثر تنافسية في التصفيات أكثر من السباق في الواقع".

وتابع: "لكن الجناح الخلفي على سيارة جورج كبير للغاية، لذلك كان يعرقله. كلاهما كذلك تعرض لأضرار على الأرضية: جورج بعد اللفة الثالثة. لذلك كان بوسعكم رؤية تراجع بعض الشيء في الأداء".

وأكمل: "الحقيقة هي أنني أعتقد ذلك، نعم هي الإجابة. أرى بأننا نضع كل شيء سويًا ونسير ببطء ولكن بثبات نحو ذلك الهدف".