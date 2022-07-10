تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs Watch Shop تذاكر
السابق / لوكلير: فيراري لا يمكنها تحمّل تكرار المعركة الداخلية مع ساينز التالي / تغطية مباشرة لسباق جائزة النمسا الكبرى 2022
فورمولا 1 / جائزة النمسا الكبرى أخبار

وولف: مرسيدس تسير بخطوات "بطيئة لكن ثابتة" نحو تحقيق الفوز في 2022

اتفق توتو وولف مدير فريق مرسيدس مع سائقه لويس هاميلتون في أن الصانع الألماني يسير بخطوات "بطيئة لكن ثابتة" نحو الفوز بسباق في هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا واحد.

وولف: مرسيدس تسير بخطوات "بطيئة لكن ثابتة" نحو تحقيق الفوز في 2022

خاضت مرسيدس نهاية أسبوع صعبة في جائزة النمسا الكبرى حتى الآن، حيث عانت من حادثتين مع هاميلتون وجورج راسل في التصفيات، ومن ثم عرقلت أضرار الحادثتين من تقدم الثنائي في السباق القصير.

مع ذلك، وفي أعقاب التشجيع الذي حصل عليه الفريق من حزمة تحديثاته الأخيرة التي قدمها في سيلفرستون، فإنه ما يزال متفائلًا حيال ما يمكن أن يحققه في وقت لاحق من الموسم.

وكان هاميلتون قد صرّح في وقت سابق من نهاية هذا الأسبوع بأنه مقتنع بأن الفريق على الطريق الصحيح ليكون قادرًا على تحقيق الفوز بسبا لاحق في الموسم، وهو ما اعترف وولف أنه هدف واقعي.

فقال عند سؤاله إذا ما يتفق مع تصريح هاميلتون: "أعتقد أنه وإذا ما نظرنا إلى بياناتنا من سيلفرستون، فقد كانت لدينا السيارة الأسرع".

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "كنا كذلك تنافسيين للغاية في برشلونة. هنا أيضاً بدونا أكثر تنافسية في التصفيات أكثر من السباق في الواقع".

وتابع: "لكن الجناح الخلفي على سيارة جورج كبير للغاية، لذلك كان يعرقله. كلاهما كذلك تعرض لأضرار على الأرضية: جورج بعد اللفة الثالثة. لذلك كان بوسعكم رؤية تراجع بعض الشيء في الأداء".

وأكمل: "الحقيقة هي أنني أعتقد ذلك، نعم هي الإجابة. أرى بأننا نضع كل شيء سويًا ونسير ببطء ولكن بثبات نحو ذلك الهدف".

المشاركات
التعليقات
لوكلير: فيراري لا يمكنها تحمّل تكرار المعركة الداخلية مع ساينز
المقال السابق

لوكلير: فيراري لا يمكنها تحمّل تكرار المعركة الداخلية مع ساينز
المقال التالي

تغطية مباشرة لسباق جائزة النمسا الكبرى 2022

تغطية مباشرة لسباق جائزة النمسا الكبرى 2022

أحدث الأخبار

تسريح لوكلير، وفيرشتابن وهاميلتون من خرق قوانين خطّ الحظائر المغلق
فورمولا 1 فورمولا 1

تسريح لوكلير، وفيرشتابن وهاميلتون من خرق قوانين خطّ الحظائر المغلق

ساينز "لا يملك الكلمات" بعد أن حرم احتراق محرّكه فيراري من ثنائيّة "سهلة"
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز "لا يملك الكلمات" بعد أن حرم احتراق محرّكه فيراري من ثنائيّة "سهلة"

استدعاء لوكلير، وفيرشتابن وهاميلتون للمثول أمام المراقبين في النمسا
فورمولا 1 فورمولا 1

استدعاء لوكلير، وفيرشتابن وهاميلتون للمثول أمام المراقبين في النمسا

دوّاسة وقود لوكلير "الخائف" علقت عند مستوى 30 بالمئة في سباق النمسا
فورمولا 1 فورمولا 1

دوّاسة وقود لوكلير "الخائف" علقت عند مستوى 30 بالمئة في سباق النمسا

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.