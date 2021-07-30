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وولف: مرسيدس ترغب بإعادة "الاحترام" إلى نقاشات الحادث

يأمل توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ بيان الماكينات الألمانيّة الذي أشارت فيه إلى "محاولة ريد بُل المنسّقة لتلويث" سمعة لويس هاميلتون سيسمح بـ "إعادة الاحترام إلى النقاشات" على إثر جدل سباق سيلفرستون.

وولف: مرسيدس ترغب بإعادة "الاحترام" إلى نقاشات الحادث

نشر الفريق بيانًا أمسٍ الخميس بعد رفض "فيا" طلب ريد بُل بمراجعة عقوبة هاميلتون إثر الحادث الذي جمعه بماكس فيرشتابن في سباق جائزة بريطانيا الكبرى.

وأملت مرسيدس أن يضع هذا التحكيم حدًا للواقعة ويُمثّل نهاية لـ "محاولة منسّقة من الإدارة العليا لفريق ريد بُل لتشويه سمعة ونزاهة هاميلتون".

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وعندما سُئل عن سبب اختيار فريقه نشر بيانٍ رسمي، قال وولف أنّ تلك جاءت كمحاولة "لإعادة الاحترام" بعد أن شعر أنّ ريد بُل "تجاوزت الخطوط المسموحة".

وقال النمساوي: "أعتقد بأنّنا أردنا إعادة بعض الاحترام إلى النقاشات".

وأضاف: "نتفهّم أنّ العواطف تكون طاغية وتلك مسألة منظور وزاوية. لكنّنا شعرنا بأنّه تمّ تجاوز الخطوط الحمراء".

وقال وولف أنّه تحدّث إلى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بين المؤتمرين الصحفيين بين حصّتي التجارب الحرّة، وكان ذلك حوارهما الأوّل منذ الحادثة.

لكنّه قال بأنّ التعليقات التي يتمّ الإدلاء بها إلى وسائل الإعلام "أصبحت عاطفيّة جدًا وساخنة" على خلفيّة الحادث وأنّ الوقت قد حان الآن "لتهدئة" المعركة في محاولة للحدّ من التجاذبات التي سيطرت على وسائل التواصل الاجتماعيّ وأدّت إلى تعليقات عنصريّة وُجّهت إلى بطل العالم سبع مرّات.

وقال النمساوي: "أعتقد بأنّ التعليقات التي تمّ إدلاؤها خلال وبعد سباق سيلفرستون قد تمّ التوسّع فيها أكثر من خلال الوثيقة التي تقدّمت بها ريد بُل".

وأكمل: "لم تقتصر التعليقات على الحادثة فقط، بل كانت أوسع. مثّل ذلك تجاوزًا للخطوط المسموح بها".

وأردف: "أعتقد بأنّه قيلت وكُتبت أشياء عاطفيّة للغاية وكانت ساخنة حينها. لا أريد إشعال المزيد من النيران والجدل. ما نحتاج لفعله كفرقٍ رياضيّة هو تهدئة الوضع وعدم خلق المزيد من التجاذبات على وسائل التواصل الاجتماعي".

كما قال وولف أنّ الوقت قد حان الآن لاتّخاذ القرار بشأن إن كان الاعتذار ضروريًا على إثر التعليقات التي كانت "تحت الحزام"، لكنّه لن يطلب لا هو ولا هاميلتون من ريد بُل الاعتذار.

وقال: "أعتقد بأنّ الجميع يحتاج لاتّخاذ القرار بشأن الاعتذار من عدمه. شعرنا أنّ التعليقات التي أُدليَ بها أثناء السباق وبعده وفي البيانات المكتوبة لاحقًا وفي الاجتماع نفسه كانت تحت الحزام".

واختتم بالقول: "لكن لا يعود الأمر إليّ ولا للويس لطلب أيّ اعتذار".

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