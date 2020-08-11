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وولف: مرسيدس تخوض الآن معركة على اللقب مع فيرشتابن

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وولف: مرسيدس تخوض الآن معركة على اللقب مع فيرشتابن
11-08-2020

يعتقد توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ سائقَيه لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس يخوضان الآن معركة على اللقب في مواجهة ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.

بعد فوزه المثير بسباق جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، احتل فيرشتابن المركز الثاني في ترتيب السائقين برصيد 77 نقطة، وبفارق 30 نقطة عن المتصدّر لويس هاميلتون، على الرُغم من انسحابه من السباق الافتتاحي في النمسا.

وكان وولف قد حذّر مرارًا بأنّ الموسم أبعد ما يكون عن حسم الفريق له، على الرُغم من الهيمنة التي فرضتها مرسيدس على السباقات الأولى، حيث يعتقد النمساوي بأنّ فوز فيرشتابن في سيلفرستون أثبت بأنّ المعركة ما تزال مفتوحة.

وعند سؤاله إذا ما تشهد الفورمولا واحد الآن معركة فعلية على اللقب، قال وولف: "أعتقد بأنّ لدينا معركة على اللقب. وأنا مستمع نوعًا ما بذلك الوضع كون الجميع كان يقول «حسنًا، سيكون ذلك الموسم كما التنزّه بالنسبة لمرسيدس» وها نحن الآن".

وأضاف: "لم يكن الوضع هكذا على الإطلاق بالنسبة لنا. فليس لدينا السيارة الأسرع بالتأكيد، وربما ليس ثاني أسرع سيارة كذلك. فقد رأينا في الماضي أنّ الأجواء الحارة لا تناسب سيارتنا، لكن وكما سبق وقلت، الأمر أكثر تعقيدًا من ذلك".

وتابع: "قد يكون لدينا على الأرجح الحزمة الأسرع، لكنّ الحزمة الأسرع تتضمّن كذلك الارتكازية الأكبر، والارتكازية الأكبر تضغط على الإطارات على النحو الأقصى. وعليه فإنّ علينا معرفة كيفية ضبط السيارة لتساعد على الإطارات على الصمود بعض الشيء".

واسترسل: "يعتريني الفضول لمعرفة كيف سيكون أداؤنا في برشلونة. لدينا بضعة أيام لنفهم ما يحدث، وليس هنالك ما هو أفضل من معركة رائعة".

وأكمل: "أعتقد بأنّ معركة كهذه ستكون مثيرة للغاية للفورمولا واحد ولنا كفريق، حيث نقدّر ذلك التحدي. ريد بُل منافس قوي وماكس سائق جيّد للغاية. حيث وإذا ما وضعنا في الاعتبار أنّهم عانوا من انسحاب مزدوج في بداية الموسم، فإنّ الفارق حينها لن يكون كبيرًا. سيكون فقط خمس نقاط خلفنا وليس 30".

وأردف: "نحن مستعدون لتلك المعركة، ضمن موسم يبدو بأنه سيكون صعبًا، ومعركة صعبة كذلك بين ثلاثتهم، كوني لن أستبعد فالتيري من تلك المعركة".

واختتم: "ربما يكون ما يزال أمامنا 10 سباقات أخرى في هذا الموسم. الانسحابات قد تغيّر سريعًا من ترتيب النقاط، وبالفعل قد يكون ذلك الموسم أكثر إثارة مما خشي البعض قبل أسبوعين".

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