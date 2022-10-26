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فورمولا 1 أخبار

وولف: مرسيدس تتجه لتغيير جوهر سيارتها لموسم 2023 في الفورمولا واحد

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن "جوهر" سيارة السهام الفضية في الفورمولا واحد يتجه للتغيير في 2023، حيث تأمل أن تكون قد حلت مشاكل هيكل سيارتها "دبليو13". 

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
وولف: مرسيدس تتجه لتغيير جوهر سيارتها لموسم 2023 في الفورمولا واحد

ما زال أمام مرسيدس ثلاث جولات فقط لتفادي خوض أول موسم لها من دون أي فوز على مدى 11 عاماً، وذلك بعد عانت لمجاراة فريقي الصدارة ريد بُل وفيراري تزامناً مع حقبة القوانين التقنية الجديدة في 2022.

لكن الفريق حقق تقدماً جيداً على مدار الموسم للاقتراب من منافسيه.

وكان لويس هاميلتون قريباً للغاية من تحقيق الفوز في سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى، تزامناً مع تقديم مرسيدس لآخر حزمة تحديثات لها، إضافة إلى وقفة الصيانة البطيئة التي تعرض لها ماكس فيرستابن.

لكن الهولندي نجح بتجاوز سائق مرسيدس قبل سبع لفات من النهاية، ليفوز بالسباق.

وأشارت مرسيدس بوضوح إلى أن التحديثات التي قدمتها في القسم الأخير للموسم كانت بهدف تحديد وجهتها في عملية تطوير سيارة موسم 2023.

حيث قال وولف: "جوهر السيارة سيتغير خلال الموسم المقبل، ذلك أمر واضح".

وتابع: "ذلك لا يعني بالضرورة أننا سنغير كامل الهيكل وأنه سيكون مختلفاً جداً. لكن بالتأكيد فإن جوهر السيارة، وبنيتها الهندسية، سيتغيران للموسم المقبل".

توتو وولف مدير فريق مرسيدس

توتو وولف مدير فريق مرسيدس

تصوير: صور موتورسبورت

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وعانت مرسيدس في بداية الموسم مع مشاكل "الارتدادات" و"القفزات"، لكنها نجحت بالتخفيف منها بشكل كبير مع تحديثات جائزة إسبانيا الكبرى.

بالرغم من ذلك، لم ينجح الفريق بمجاراة سرعة ريد بُل على المقاطع المستقيمة، وهي مشكلة ظهرت بوضوح على حلبة الأمريكيتين حين تمكن ماكس فيرستابن من تجاوز لويس هاميلتون لانتزاع الصدارة والفوز.

وصرح هاميلتون بعد السباق عن اعتقاده بأن مرسيدس قد سارت خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه أشار إلى أفضلية فيرستابن على المقاطع المستقيمة.

فقال: "عند تطبيق ’دي آر أس’ يصبحون أسرع بـ 35 كيلومتر في الساعة مقارنة بنا".

واختتم: "لكن حتى من دون ’دي آر أس’ أعتقد أنهم أسرع بما يعادل 8 كيلومترات في الساعة مقارنة بنا، نحن نخسر الكثير على المقاطع المستقيمة، ربما أربعة أعشار الثانية في اللفة الواحدة وهذا ما يجب علينا تحسينه للموسم المقبل".

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