وولف: مرسيدس بحاجة لتحسين كبير في "زمن اللفة الواحدة" للمنافسة على الانتصارات

ساعد كل من لويس هاميلتون وجورج راسل فريقهما مرسيدس على تحقيق أفضل نتيجة حتى الآن هذا الموسم مع المركزين الثاني والثالث في سباق فرنسا على حلبة بول ريكار، خلف الفائز ماكس فيرستابن سائق ريد بُل.

لكنّ هاميلتون أنهى السباق بفارق عشر ثوانٍ خلف الهولندي، حيث تبقي مرسيدس على طموحاتها واقعية بالنظر إلى الفارق خلف فريقي الصدارة.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يشعر بأن مرسيدس تتأخر بنصف ثانية تقريباً، أجاب توتو وولف مدير الفريق: "أعتقد أن لويس (هاميلتون) كان قادراً على تثبيت الفارق بحدود 5 أو 6 ثوانٍ في القسم الأول، لكن علينا التحلي بالصراحة والقول بأننا وبالرغم من أننا كنا نضغط كي نحاول المنافسة إلا أن ماكس كان يحاول فقط إدارة سباقاته من دون الضغط".

وأكمل: "لذا، وبالنظر إلى نصف الكأس الممتلئ، ما زال أمامنا الكثير لتعويضه لتحسين أزمنتنا".

وخاضت مرسيدس جولة محيرة بعض الشيء في فرنسا، حيث كانت تأمل المنافسة على الفوز، لكنها لم تكن قادرة على اللحاق بفريقي الصدارة.

وأشار وولف إلى أن المفتاح يكمن في معرفة سبب عدم تقديم الأداء المتوقع في فرنسا.

فقال: "أعتقد أنه ومع كل لفة، كنا نجمع البيانات لمحاولة فهم الوضع بعض الشيء، ونحن نقوم بجمع قطع الأحجية واحدة تلو الأخرى. إنها عملية صعبة نوعاً ما".

وما يبدو الآن، أن فرنسا قد أظهرت عدم جاهزية مرسيدس في أزمنة اللفة الواحدة، إضافة إلى وجود بعض المشاكل في تحمية الإطارات.

"الأمر لا يعود لمسألة واحدة: نحن نفتقد الأداء على صعيد اللفة الواحدة وكذلك الأداء في المراحل الأولى من كل قسم في السباق" تابع وولف.

واختتم: "علينا فهم ما يجري، وليس هناك حل سحري، بل مجموعة جوانب تعمل معاً. المركزان الثاني والثالث، نتيجة جيدة، نحن نعمل دون كلل لتحقيق الفوز، إلا أن الفارق ما زال موجوداً".