وولف: مرسيدس امتلكت سيارة قادرة على هزيمة فيرستابن في سباق أوستن

خاض هاميلتون أكثر سباقاته تنافسية حتى الآن هذا الموسم، وذلك بعد الأرضية المحدثة للسيارة.

ورغم أنه اقترب حتى 2.225 ثانية من الفائز ماكس فيرستابن بحلول العلم المرقط، لكن الفريق أشار إلى الوقت الثمين الضائع النائج عن إطالة فترة هاميلتون على الإطارات، وهي خطة لم تفلح. وكذلك إلى التوقف البطيء.

حيث أجاب وولف حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول السيارة: "نعم، أعتقد أن السيارة أسرع. قاد لويس بشكل رائع، ولو أخذنا بالحسبان جميع الأمور التي أعاقتنا…".

وأكمل: "يمكن القول، كان يجب الرد بتوقفين على فيرستابن، وأعتقد أن كلا توقفينا لم يكونا جيدين. لكن ذلك بسبب العتاد وليس بسبب الميكانيكيين".

وأردف: "خسرنا ثانيتين خلف لاندو نوريس، وربما ثانية ونصف خلف ريكاردو. لكن هكذا هي السباقات، في النهاية لم يكن ذلك كافياً. ولا نوجه اللوم لأحد".

بالمقابل، يرى وولف أن العامل الحاسم الذي أدى لخسارة الفوز المحتمل، كان في محاولة إطالة فترة هاميلتون على الإطارات والسعي نحو استراتيجية التوقف الواحد، قبل أن تتراجع تأدية الإطارات بشكل مفاجئ.

فقال: "في اللفة 19 أو 20، حين دخل ماكس لوقفة الصيانة، كنا نعلم أننا بحاجة لثلاث لفات فقط كي ننجح في استراتيجية التوقف الواحد".

وأكمل: "لكن الأداء تراجع بشكل هائل. هذا كان أحد العوامل التي لم نحسب حسابها. لكن بشكل عام، أعتقد أننا مسرورون من الأداء".

كما اعترف وولف أن مرسيدس حاولت السعي لاستراتيجية مختلفة، لأنها لم تكن تتوقع مجاراة فيرستابن على نفس الاستراتيجية، نظراً لهيمنة ريد بُل السابقة طوال الموسم.

فقال: "لقد لعب ذلك دوراً بالتأكيد، فقد اعتقدنا أننا وعلى نفس استراتيجية ماكس، ولو قمنا بتغطية توقفه، فلن نكون قادرين على مجاراته والفوز بالسباق".

وأكمل: "لا بأس في ذلك، فقد هيمنوا طوال الموسم. كانت تلك الطريقة التي فكرنا بها أثناء اتخاذ القرار".

واختتم: "مع توقف واحد، شعرنا بفرصة أكبر للفوز. في النهاية، لم يكن أداء الإطارات كافياً".