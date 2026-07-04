تواجد الإيطالي الشاب في المركز الثاني خلف سلفه لويس هاميلتون سائق فيراري طوال النصف الأوّل من السباق. بل إنّه وجد نفسه في معركة حامية على المركز الثاني مع زميله جورج راسل وماكس فيرستابن ولاندو نوريس خلال أوّل لفّتين من عمر السباق.

وبدأ أنتونيللي في تقليص الفارق مع هاميلتون تدريجيًا قبل أن يقوم بتجربة عدّة أنماطٍ مختلفة من اعتماد الطاقة الكهربائيّة ليتمكّن من تجاوزه مع انتصاف السباق.

وكشف وولف لاحقًا أنّ صبر الإيطالي بدأ ينفد أثناء السباق.

وقال النمساوي: "أجل، لقد قام بعملٍ رائع. كان لويس متقدّمًا قليلًا في الأمام، ومن ثمّ تمكّن من اللحاق به بشكلٍ تدريجي. ومن ثمّ تقدّم عليه وابتعد عنه. كانت وتيرته مذهلة".

وأضاف: "لقد ضغط بقوّة عند الكبح، وطلب منه بونو (مهندسه بيتر بونينغتون) التخفيف قليلًا. لا أعلم إن سمعتم ذلك عبر اللاسلكي أم لا. ذلك مثير حقًا. لكن مثلما قلت، لقد ضغط بقوّة من دون تدمير إطاراته. وتلك خصلة جيّدة جدًا".

وأكمل: "إنّه يقوم بعملٍ رائع جدًا، خاصة بالنظر إلى أنّه عامه الثاني فقط في الفورمولا 1".