وولف: مرسيدس اتّخذت قرارها بين راسل وبوتاس لموسم 2022

تدرس مرسيدس منذ أشهر هويّة السائق الذي سيُجاور هاميلتون في الموسم المقبل، وذلك بعد توصّلها إلى اتّفاق مع بطل العالم سبع مرّات للبقاء في صفوف الفريق في العامَين المقبلين.

وتسابق بوتاس لصالح مرسيدس منذ 2017 وساعد الفريق على الفوز بأربعة ألقابٍ متتالية للصانعين، لكن قد يتمّ تعويضه براسل في العام المقبل، وذلك بعد تقديمه لتأديات لافتة خلال فترة تواجده مع ويليامز واعتباره عضوًا في برنامج مرسيدس للسائقين اليافعين.

وقالت مرسيدس سابقًا أنّها تتوقّع اتّخاذ قرارها في الفترة الصيفيّة، لكن لم يتمّ الإعلان عن أيّ شيء قبيل العودة من العطلة الصيفيّة ضمن جولة سبا نهاية هذا الأسبوع.

وحافظ السائقان على صمتهما خلال المؤتمر الصحفيّ يوم الخميس، وقال كلٌ منهما بأنّه ليست لديه أيّة أنباء للكشف عنها.

لكنّ وولف مدير فريق مرسيدس كشف اليوم السبت عن أنّ السهام الفضيّة اتّخذت قرارها، حيث أجاب بـ "نعم" في مناسبتَين طُرح عليه فيهما السؤال، مُضيفًا: "دائمًا ما كنت صادقًا معكم".

وكان راسل قد قدّم أحدث عروضه اللافتة خلال تصفيات سبا اليوم السبت عندما خطف المركز الثاني لصالح ويليامز وهي أفضل نتيجة تأهيليّة لويليامز منذ جائزة إيطاليا الكبرى 2017.

وقال وولف مازحًا أنّ ذلك "كان مخيّبًا للآمال بعض الشيء، لأنّه كان يجب أن يكون راسل في قطب الانطلاق الأوّل"، لكنّه أشار إلى أنّ هذا الأداء لم يُحدث أيّ فارقٍ في نظرة مرسيدس إليه.

وقال النمساوي: "أعتقد بأنّنا نعلم ما لدينا مع جورج. كان سائقًا مدهشًا في فئات التسابق الصغرى، وكذلك مع ويليامز وكان سائقًا مدهشًا عندما تواجد معنا في البحرين".

وأكمل: "ولو احتجت لدليل قاطع فحينها هناك خطبٌ ما. ينبني القرار على العديد من العوامل الأخرى".

كما تحدّث وولف عن أهميّة ضمان حصولٍ أيٍ منهما الذي لن يتسابق لصالح مرسيدس على خيارات بديلة جيّدة.

وقال في هذا الصدد: "لو كان قرارًا سهلًا لاتّخذناه في مرحلة أبكر، لأنّنا نعلم ما لدينا مع فالتيري ونعلم ما لدينا مع جورج".

وأردف: "يستحقّ كلٌ منهما الاعتناء به بأفضل شكلٍ ممكن، لأنّهما جزء من العائلة. لذا هناك إيجابيات وسلبيات مثلما هو الحال مع أيّ تشكيلة، وفي النهاية لا توجد محادثات مثاليّة".

واختتم بالقول: "نحتاج فقط لإدارة الوضع بشكلٍ جيّد، وأيّهما الذي لن يقود لمرسيدس في العام المقبل يجب أن نتأكّد من حصوله على برنامج جيّد وأن ندير الوضع جيّدًا داخليًا مثلما فعلنا دائمًا".