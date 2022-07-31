تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
تذاكر TV Jobs Watch Shop
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
تذاكر TV Jobs Watch Shop
السابق / فيرشتابن: "فيا" يُعاملون سائقي الفورمولا واحد كـ "هواة" حيال حدود المسار التالي / الفورمولا واحد تُجازف بأفكار أرضيّات "حمقاء" في ظلّ تواصل الجدل بشأن قوانين 2022
فورمولا 1 / جائزة المجر الكبرى أخبار

وولف: مخاطر "الأذية الدماغية" إثبات على ضرورة تدخل "فيا" لحل مشكلة الارتدادات

يرى توتو وولف مدير فريق مرسيدس في الفورمولا واحد أن التحذيرات في تقرير طبي للاتحاد الدولي للسيارات "فيا" حيال مخاطر حصول أذية دماغية للسائقين جراء الارتدادات العنيفة، تثبت ضرورة إيجاد حلّ لها الموسم المقبل.

وولف: مخاطر "الأذية الدماغية" إثبات على ضرورة تدخل "فيا" لحل مشكلة الارتدادات

يبدو أن سعي "فيا" نحو إجراء تغييرات في قوانين 2023 ورفع أرضيات السيارات عن سطح المسار بمقدار 25 مليمتراً للمساعدة في تخفيف الارتدادات، يواجه معارضة من قبل أغلبية الفرق التي تخشى مصاريف إنفاق غير متوقعة إضافة إلى تكاليف إعادة التصميم لسياراتها.

وكان محمد بن سُليّم رئيس "فيا" يطلع على آراء جميع الفرق والسائقين خلال الأسبوعين الماضيين لمحاولة الحصول على فهم أفضل للوضع، وإيجاد الحل المناسب في نهاية المطاف.

وبينما تفضل بعض الفرق رفع أرضيات السيارات بمقدار 10 مليمترات، لكن لا ضمانة بأن بن سُليّم سيوافق على حلّ غير كامل، وسط ظهور تكهنات بوجود نوع من الصعوبات القانونية في حال واصلت "فيا" الضغط نحو تطبيق الخطة الأصلية.

وتعتبر مرسيدس من الفرق التي رحّبت بموقف "فيا" من المسألة، حيث أشار وولف إلى تقرير طبي عُرض خلال الاجتماع مع بن سُليّم في المجر، كدليل كافٍ على ضرورة ضمان عدم اتخاذ خطوات سطحية لحل المشكلة.

فقال: "هناك جميع أنواع الضغوطات من جميع الاتجاهات، لكنني أقول مجدداً وبشكل أساسي: عمّاذا نتحدث؟".

وأكمل: "الجواب سهل جداً: ’فيا’ بحاجة للقيام بأمر ما حيال المسألة".

اقرأ أيضاً:

لكن وبالرغم من وجود الدليل الطبي، لا يبدو أن جميع الفرق مقتنعة بأن المسألة تتعلق حقاً بالسلامة.

وتعتقد فيراري أن الخطط المقبلة المزمع تطبيقها في جائزة بلجيكا الكبرى - حيث سيتوجب على الفرق الالتزام بمعايير تذبذب (أو اهتزازات) انسيابية محددة - ستكون كافية للتخلص من الارتدادات.

حيث قال لورون ميكيز المدير الرياضي لدى فيراري: "أعتقد أننا بحاجة لتوخي الحذر الشديد عند الكلام بناءً على دوافع السلامة".

وأكمل: "أعتقد أننا كنا جميعاً متواجدين المرة الماضية حين ناقشنا ذلك، وكان الحوار حينها عن نظام حماية رأس السائق ’الطوق’ أو ’هيلو’".

وتابع: "هناك عدة مواضيع هامة تجب مناقشتها في المستقبل. لذا أعتقد أنه يجب علينا فصل ذلك عن النقاشات التي نخوضها حالياً مع الفرق و’فيا’ حيال تخفيف الارتدادات. وفي هذا السياق، التوجيه التقني المعتمد لجولة سبا يقوم بعمل جيد".

اقرأ أيضاً:

وبينما لم تتم مناقشة الارتدادات في السباقات الأخيرة، يرى وولف أنه من الخطأ الاعتقاد بأن المشكلة قد انتهت تماماً.

فقال: "ما زلت أعتقد بالكامل أنه لا خيار أمام ’فيا’ ولنا، سوى القيام بخطوة ما".

وأكمل: "لا أريد أن تظهر مجدداً في سبا أو في بعض الحلبات الأخرى، وألا نكون مستعدين، ومن ثم نقول: ’حسناً، بات الوقت متأخراً جداً الآن’".

واختتم: "فكرةُ أننا لم نشاهد ارتدادات أو قفزات خلال السباقات القليلة الأخيرة ليست دقيقة، لأن حلبات سيلفرستون، بول ريكار والنمسا، ليست حلبات تعاني فيها السيارات من القفزات بطبيعة الحال".

المشاركات
التعليقات
فيرشتابن: "فيا" يُعاملون سائقي الفورمولا واحد كـ "هواة" حيال حدود المسار
المقال السابق

فيرشتابن: "فيا" يُعاملون سائقي الفورمولا واحد كـ "هواة" حيال حدود المسار
المقال التالي

الفورمولا واحد تُجازف بأفكار أرضيّات "حمقاء" في ظلّ تواصل الجدل بشأن قوانين 2022

الفورمولا واحد تُجازف بأفكار أرضيّات "حمقاء" في ظلّ تواصل الجدل بشأن قوانين 2022

أحدث الأخبار

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة المجر الكبرى 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة المجر الكبرى 2022

واصل ماكس فيرشتابن تعزيز صدارته المريحة للغاية لبطولة السائقين بعد فوزه ونتيجة غريمه شارل لوكلير الضعيفة في المجر، في حين اقتربت مرسيدس أكثر من فيراري بالنسبة للمركز الثاني في بطولة الصانعين.

ريد بُل "تخلّصت" من الاستراتيجيّة الأصليّة بعد أن خطّطت للانطلاق على إطارات "هارد"
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل "تخلّصت" من الاستراتيجيّة الأصليّة بعد أن خطّطت للانطلاق على إطارات "هارد"

كشفت ريد بُل أنّها كانت تُخطّط لبدء سباق جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد على إطارات "هارد" ضمن خطوة كانت لتبدّد آمالها بتحقيق الفوز بشكلٍ شبه مؤكّد.

فيراري تشرح الأسباب وراء انتقال لوكلير المشؤوم نحو إطارات "هارد" في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري تشرح الأسباب وراء انتقال لوكلير المشؤوم نحو إطارات "هارد" في المجر

شرح فريق فيرار سبب اختياره نقل شارل لوكلير إلى إطارات "هارد" خلال سباق جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد ما تسبّب في انهيار منافسته على الفوز واكتفائه بالمركز السادس.

هاميلتون "كان ليُنافس على الفوز" من دون مشكلة التصفيات في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون "كان ليُنافس على الفوز" من دون مشكلة التصفيات في المجر

قال لويس هاميلتون أنّه "كان ليكون ضمن دائرة المنافسة على الفوز" ضمن سباق جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد من دون مشكلة نظام "دي آر اس" التي واجهها في التصفيات أمسٍ السبت.

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.