وولف: محاولة أندريتي لدخول الفورمولا واحد بالشراكة مع كاديلاك "إيجابيّة"

يضغط مايكل أندريتي منذ فترة للحصول على دعمٍ لدخول الفورمولا واحد بفريقٍ جديد. لكنّ ردود الفعل الأولى كانت باهتة، في ظلّ حاجته للحصول على موافقة "فيا" والفورمولا واحد.

ويُتفهّم بأنّ أغلبيّة فرق الفورمولا واحد ليست سعيدة بتشارك قيمة الجوائز الماليّة مع فريقٍ جديد.

وكان وولف قد قال الصيف الماضي أنّ توسيع عدد الفرق يجب أن يُوفّر قيمة إضافيّة للبطولة، قائلًا أنّ "أندريتي اسمٌ رائعٌ، لكنّ هذه رياضة وعملٌ ونحتاج لفهم ما يُمكنه توفيره لهذه الرياضة".

وأضاف حينها: "في حال انضمّ مُصنّع معدّات أصليّة أو مجموعة متعدّدة الجنسيات إلى الفورمولا واحد وكان بوسعه إثبات قدرته على إنفاق قيمة معيّنة لتفعيل عمليّاته والتسويق، فمن الواضح أنّ ذلك حينها مقترحٌ بقيمة مختلفة لجميع الفرق الأخرى".

ويبدو أنّ أندريتي فعل ذلك بالضبط الآن عبر الدخول في شراكة مع كاديلاك، وهو ما دفع وولف إلى إلانة موقفه واعترف بأنّ الدخول في شراكة مع مُصنّع معدّات أصليّة يعكس تقدّمًا كبيرًا بالنسبة لأندريتي.

وقال: "كاديلاك وجينيرال موتورز، هذا بيانٌ كبير. شراكتهم مع أندريتي إيجابيّة بالتأكيد".

وأضاف: "يُوفّر ذلك زاوية أخرى بشأن مدى فائدة ذلك للفورمولا واحد، لكن لا يُمكن لأحدٍ أن يُشكّك في إرث جينيرال موتورز أو كاديلاك في عالم رياضة المحرّكات، وكمُصنّع سيارات عالمي بالتأكي".