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فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: محادثات تجديد عقد هاميلتون ربما تنتظر حتى بعد الموسم

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وولف: محادثات تجديد عقد هاميلتون ربما تنتظر حتى بعد الموسم

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس في الفورمولا واحد أنّ الصانع الألماني ربما ينتظر حتى بعد السباق الأخير من هذا الموسم لبدء محداثات تجديد عقده مع لويس هاميلتون.

حسم هاميلتون لقبه السابع في الفورمولا واحد بعد فوزه المستحق بسباق جائزة تركيا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، وذلك قبل ثلاثة سباقات من نهاية الموسم.

وينتهي عقد هاميلتون مع مرسيدس نهاية هذا العام، لكن من المتوقّع بشكل كبير أن يظل البريطاني ضمن صفوف الفريق، حيث يتّبع الطرفان مقاربة هادئة في التعامل مع تلك المسألة.

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ولا يرغب وولف بوضع إطار زمني لموعد التوصل لاتّفاق بشأن الصفقة الجديدة مع هاميلتون، قائلًا بأنّه من الممكن ألّا تبدأ المحادثات مع سائقه قبل نهاية الموسم.

"أعتقد بأنّه من المرجّح بشكل كبيرأن ننتظر حتى نهاية العام" قال وولف.

وأضاف: "ليس لأنّنا لا نجد وقتًا لكل منا، لكنني لا أرغب بوضعنا تحت ضغط إذا ما قلنا سنحسم المسألة قبل جولة البحرين أو أبوظبي. لا حاجة لذلك الضغط. عندما ننتهي، سيُحسم الأمر".

وكان هاميلتون ووولف قد سبق وصرّحا برغبتهما الانتظار حتى حسم لقبي البطولة قبل بدء المحادثات.

حيث أوضح هاميلتون عقب فوزه في تركيا بأنّ ذلك أمر "نحتاج إلى البدء فيه"، لكنه يرغب بأن تكون محادثات العقد الجديد "طبيعية ومن دون ضغط".

فقال: "دومًا ما كنت أفكّر بأنّ لديّ عمل لأقوم به، ولدي عقد قائم، ولا ينبغي أن أشعر بأيّ ضغط".

وتابع: "رغبت بإبعاد تلك المسألة جانبًا والانتظار حتى إتمام عملي، لذلك ربما ستكون الأمور أكثر هدوءًا خلال الأسابيع المُقبلة - لدينا ثلاثة أسابيع في الشرق الأوسط - لكن ما يزال أمامي ثلاثة سباقات أرغب الفوز بها. لم ينته الأمر بعد، ولكننا سننهيه بالتأكيد".

من جهته، عبّر وولف في تركيا عن ثقته بأنّ هاميلتون ومرسيدس ما يزالان يملكان الدافع للعمل سويًا وتسطير المزيد من الإنجازات في كتب التاريخ.

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فقال: "إنّه يحب التسابق، والمنافسة، مثلي ومثل الفريق. لذلك أرى بأننا سنحقق المزيد سويًا العام المُقبل، وربما نخوض موسمًا رائعًا آخر، ومن ثمّ سيكون أمامنا تحدي القوانين الجديدة الصعب في 2022. سنستمر سويًا لفترة".

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