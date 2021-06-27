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وولف "متفاجئ" من احتجاج ريد بُل على تساؤلاته حول المحرّك

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قال النمساوي توتو وولف أنّه "متفاجئ" بمدى احتجاج ريد بُل على تساؤلاته حول وحدة الطاقة والسرعة المثيرة على الخطوط المستقيمة للحظيرة النمساويّة في السباقات الأخيرة من بطولة العالم للفورمولا واحد.

وولف "متفاجئ" من احتجاج ريد بُل على تساؤلاته حول المحرّك

حقّق ماكس فيرشتابن انتصار ريد بُل الرابع هذا الموسم في فرنسا الأحد الماضي بعد تجاوزه لويس هاميلتون في اللفّة ما قبل الأخيرة منهيًا سيطرة مرسيدس على الحلبة الفرنسيّة.

وأشار هاميلتون إلى سرعة ريد بُل على الخطوط المستقيمة طوال عطلة نهاية الأسبوع في بول ريكار، في حين قال مديره وولف بعد السباق أنّ الفريق "تمتّع بخطوة كبيرة على وحدة طاقته". وأوضح النمساوي لاحقًا أنّ ذلك لا يعني جلب هوندا لتحديث كبير.

وتحظر قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021 جلب الفرق لتحديثات أداء على وحدات طاقتها، حيث يُسمح بتغيير الخصائص فقط في ما يتعلّق بالموثوقيّة. وقامت ريد بُل بتغيير وحدات طاقتها في فرنسا، وقامت ألفا تاوري بالأمر ذاته على سيارة بيير غاسلي.

وأشارت ريد بُل إلى أنّ سرعتها المثيرة تعود إلى مكاسب على صعيد إعدادات منخفضة الجرّ وجناحها الخلفيّ الأصغر.

وبعد تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل لجائزة ستيريا الكبرى، ردّ فيرشتابن على التشكيك في أداء وحدة طاقة هوندا، قائلًا أنّه يريد إظهار فارق الجناح الخلفيّ وعدم تمتّع ريد بُل بأفضليّة على صعيد الطاقة الخالصة.

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وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان هناك مجالٌ لاستخراج المزيد من الأداء من المحرّك من خلال تحديثات الموثوقيّة، عبّر وولف عن تفاجئه من احتجاج ريد بُل بهذا الشكل.

وقال حيال ذلك: "لماذا أصبح هذا موضوعًا حارقًا بينما نعلم جميعًا أنّ وحدة الطاقة بحاجة للمصادقة عليها".

وأضاف: "أنا متفاجئ من أنّ موظّفي ريد بُل يحتجّون بهذا الشكل الصاخب على قصّة وحدة الطاقة. ذلك غريبٌ بعض الشيء".

وأردف: "القوانين واضحة للغاية. تمّت المصادقة على المحرّك ويُمكنك فقط تقديم تصحيحات للموثوقيّة".

وأكمل: "من الواضح أنّ هناك أشياء معيّنة يُمكنك فعلها ولديك مفاتيح التطوير وتحتاج لاستخدامها. لذا لا توجد أفضليّة على صعيد الطاقة".

وأشار هاميلتون إلى سرعة ريد بُل على الخطوط المستقيمة بعد خسارته بفارق عُشرين من الثانية لصالح فيرشتابن في تصفيات السبت، قائلًا أنّه "من الصعب عليهم منافسة ريد بُل".

وأجاب سيرجيو بيريز زميل فيرشتابن على سؤال حول سرعة ريد بُل من خلال الإشادة بالعمل الذي أنجزه الفريق في المصنع لجلب المزيد من التحديثات على السيارة.

وقال حيال ذلك: "يضغط الفريق بقوّة. يُحاول الجميع في المصنع تطوير السيارة بأفضل شكلٍ ممكن وجلب التحديثات في كلّ عطلة نهاية أسبوعٍ تقريبًا. لذا يُمكنكم رؤية النتائج على المسار".

وأردف: "لذا أجل، نحن نستخدم جناحًا خلفًا أصغر من منافسينا. لذا آمل أن يمنحنا ذلك أفضليّة يوم السباق".

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