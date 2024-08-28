وولف متفائلاً: سنعود بقوة في مونزا

قدمت مرسيدس أحد أسوأ سباقاتها مؤخراً في هولندا، وكانت رابع أسرع فريق على حلبة زاندفورت.

لكن وولف، يرى أن الفريق سيعود بقوة لمنافسات المقدمة في مونزا.

فقال: "كانت النتيجة في هولندا مخيبة جداً لنا. أداؤنا أسوأ من المتوقع".

وأكمل: "قدم لويس سباقاً جيداً ونجح بالوصول لمراكز النقاط، لكنه لم يتمكن من التقدم أكثر بسبب نتيجته في التصفيات".

وأردف: "واجه جورج مشاكل في إطاراته، وهذا ما أضعف وتيرته للمنافسة على المراكز الستة الأولى. يقوم الفريق بتحليل هذه المعلومات لمحاولة فهم السبب".

واستكمل: "بالرغم أن الفارق الزمني بين السباقين قصير، لكن أمامنا فرصة للتعافي في مونزا، وأنا واثق من قدرتنا على ذلك".

واسترسل: "مونزا مختلفة جداً عن زاندفورت، وستكون الوتيرة أفضل على الأغلب بعد التغييرات التي أدخلناها".

واختتم: "علينا كذلك فهم تأثير الاسفلت الجديد".