وولف متشجّع بالتغييرات "الضرورية" التي قامت بها "فيا" بعد التحقيق في أحداث أبوظبي

أعلن محمد بن سليم رئيس "فيا" عددًا من التغييرات على طريقة إدارة سباقات الفورمولا واحد يوم أمس الخميس في أعقاب النهاية المثيرة للجدل للموسم الماضي في أبوظبي مع المعركة الحامية بين لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن.

وتم استبعاد مايكل ماسي من منصبه كمدير لسباقات الفورمولا واحد وتعويضه بكل من نيلس ويتيش وإدواردو فريتاس، بينما تم إنشاء وحدة مراقبة افتراضية جديدة لتدعم مراقبي "فيا".

بينما سيعود هيربي بلاش - الذي عمل لفترة طويلة جوار الراحل تشارلي وايتينغ - في دور مستشار دائم.

وكانت مرسيدس قد احتجت في البداية على نتيجة سباق أبوظبي بعد رؤية هاميلتون يخسر البطولة في اللفة الأخيرة بعد استئناف السباق. لكنها تخلت عن كل ذلك بعدما أكدت "فيا" خططها للتحقيق وإدخال التغييرات اللازمة.

وضمن معرض حديثه خلال حدث الكشف عن سيارة مرسيدس الجديدة لموسم 2022، قال وولف أنه يرى بأنه "تم اتخاذ الخطوات الصحيحة" وأنه "متفائل حيال التغييرات التي تم تطبيقها".

وقال وولف: "دور مدير السباقات ليس سهلًا بكل تأكيد، والآن لدينا شخصان متمرسان للغاية في ذلك المنصب، وهذا أمر جيّد".

وأضاف: "كما أن هيكل الدعم الذي تم بناؤه حولهما سيحمل أهمية كبيرة، ليس فقط في حجرة مدير السباق، ولكن كذلك مع حجرة المراقبة عن بُعد حيث يمكن لمديري السباق الاعتماد على البيانات الصادرة عنها لتسهيل عملية اتّخاذ القرار".

وتابع: "أعتقد بأننا رأينا خلال الأعوام القليلة الماضية أسلوبًا حرًا بعض الشيء في جانب تأويل القوانين. لذلك أنا سعيد بما تم تطبيقه من قِبَل الرئيس الجديد لفيا".

هذا ونفى وولف أن يكون قرار مرسيدس بالتخلي عن استئنافها قد ارتبط باستبعاد ماسي، لكنه أوضح بأن الانقسام الذي نتج عن بعض قرارات إدارة السباق في الموسم الماضي أبرز الحاجة للتغيير.

فقال: "إعادة الهيكلة على الطريقة التي يتم بها اتّخاذ القرار في الفورمولا واحد، والقرارات الرياضية التي تم اتخاذها وكذلك التقنية كانت كلها ضرورية".

وأكمل: "العام الماضي كان رائعًا، لكنه شهد الكثير من الاستقطاب جرّاء القرارات التي لم يكن من السهل دومًا فهمها".