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وولف ما يزال يقيّم دوره المستقبلي مع مرسيدس

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وولف ما يزال يقيّم دوره المستقبلي مع مرسيدس
15-08-2020

لم يتّخذ توتو وولف بعد أيّ قرار بشأن طبيعة دوره المستقبلي لدى فريق مرسيدس في الفورمولا واحد، لكنّه وصف محادثاته مع الصانع الألماني "بالإيجابية".

شغل وولف دور مدير فريق الفورمولا واحد ورئيس قسم رياضة السيارات مع مرسيدس منذ 2013، حيث قاد الفريق نحو تحقيق ستة ألقاب مزدوجة متتالية.

وينتهي عقد وولف الحالي مع مرسيدس مع نهاية هذا العام، حيث تجري الآن محادثات بين الطرفين بشأن مستقبلهما سويًا.

ومن المعلوم بأنّ وولف يدرس طبيعة الدور المحدد الذي سيقوم به في المستقبل، حيث من المرجّح أن يترقى إلى دور إداري أكبر وسيسلّم على إثره المهام اليومية لإدارة الفريق لشخص آخر، ما سيسمح له يتقليص عدد السباقات التي تتطلّب حضوره.

وشرح وولف اليوم الجمعة على هامش جائزة إسبانيا الكبرى أنّه يخوض محادثات منتظمة مع الرئيس التنفيذي لمرسيدس أولا كالينيوس حول مستقبل شراكتهما، لكنّه لا يرى سببًا يمنعه من مواصلة العمل مع الصانع الألماني.

حيث قال: "لقد استمتعت بالفعل بالعديد من السنوات في الفورمولا واحد في هذا الدور، حيث نخوض سويًا الآن نقاشات جيّدة للغاية".

وأضاف: "أنا سعيد بأنّ علاقتي مع أولا جيّد على الأرجح على أكبر نحوٍ ممكن، حيث نتحدّث سويًا كل يوم تقريبًا وهنالك العديد من العوامل التي تجعلني أرغب بالبقاء في الفورمولا واحد".

وتابع: "على الجانب الآخر، تتطلّب تلك المسؤولية مجهودًا كبيرًا، وهذا يلعب دورًا في تقييمي للمسألة. لكن الوضع الحالي لا يجعلني أرى سببًا لعدم المواصلة مع مرسيدس، وسنعرف ضمن أيّ دور".

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وعند سؤاله إذا كان من الممكن أن يتخلّى عن دور مدير الفريق، قال وولف: "هذا نناقشه الآن أنا وأولا. حيث نرغب القيام بما هو في صالح الفريق. وكما سبق وقلت، أنا أستمتع بالفعل بهذا الدور وخطتي هي أن أواصل معهم كوني أحب العمل مع هؤلاء الأشخاص داخل الفريق".

وتابع: "ذلك يعني أنّ قرار المستقبلي أحتاج إلى اتّخاذه سويًا مع زوجتي (سوزي) ومع أولا كذلك. ولا يعني هذا أنّني لن أتواجد كمدير للفريق أو أنني لن أكون ضمن دور آخر، لكن كل ما في الأمر أنني ما أزال أقيّم المسألة".

وينتهي عقد بطل العالم ست مرات لويس هاميلتون مع مرسيدس كذلك نهاية هذا العام، حيث قال بأنّ يودّ وضوحًا بشأن مستقبل وولف في الفريق قبل أن يتّخذ قرارًا بشأن خططه الشخصية.

وعن ذلك عقّب وولف قائلًا: "إنّه لإطراء لي أن يقول بأنّ مستقبله في الفريق معتمد على ما أقوم به، لكنّني أعتقد أنّه ليس بحاجة لي، فلديه فريق رائع سيدعمه دومًا".

وتابع: "لكن وكما سبق وقلت، فأنا لم أتّخذ بعد قراري. وهنالك مناقشات قائمة والتي أرى بأنّها إيجابية وأستمتع بها كثيرًا. لا أرغب بإعطائكم تلميحًا زائفًا بأنّني سأغادر، كون الوضع ليس هكذا، فهنالك العديد من العوامل في ظل ما يمر به العالم وتمر به الفورمولا واحد، إلى جانب الظروف الشخصية".

واختتم: "سوزي (وولف) في مكان جيّد تدير فريق الفورمولا إي وهذا يعني أنها بعيدة في كثير من الأوقات، وأنا تواجدت في حوالي 120 سباق فورمولا واحد خلال السنوات الثماني الماضية، وتلك أمور يجب التفكير فيها".

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