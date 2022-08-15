وولف ما زال يفكر في سباق أبوظبي 2021 "كل يوم"

خلال سباق الموسم المنصرم الختامي، بدا أن لويس هاميلتون يسير على طريق تحقيق لقبه الثامن وكتابة التاريخ من جديد، على حلبة ياس مارينا.

لكن، انقلبت الأمور رأساً على عقب حين دخلت سيارة الأمان بسبب حادثة نيكولاس لاتيفي سائق ويليامز.

وخلال إعادة الانطلاقة، لم يتبع مايكل ماسي مدير السباقات آنذاك، الإجراءات الاعتيادية في مثل هذه الحالة، حيث قرر السماح لسيارات معينة فقط بتجاوز سيارة الأمان واستعادة مراكزها ومن ثم السماح بلفة تسابقية واحدة أخيرة، أي أقل بلفة مما كان الوضع عليه لو تم تطبيق الإجراءات الاعتيادية.

وهذا سمح للهولندي الشاب ماكس فيرستابن، الذي كان يستعمل إطارات جديدة، بتجاوز منافسه لويس هاميلتون وتحقيق الفوز باللقب.

واعترضت مرسيدس في البداية على النتيجة، ومن ثم تتجه لرفع القضية إلى محكمة الاستئناف، قبل أن تتراجع عن ذلك.

وأطلق الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" تحقيقاً شاملاً فيما حصل، ونتيجة لذلك تمت تنحية ماسي من منصبه.

واعترف وولف أنه يجد صعوبة كبيرة في نسيان ما حصل.

حيث أجاب حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان ما زال يفكر فيما حصل: "أفكر في ذلك كل يوم. لكنني تأقلمت مع فكرة تحقيق ماكس للقب، لأنه بطل مستحقّ".

وأكمل: "من ناحية كيفية سير الأمور، أعتقد أنني أقدّر المعاملة العادلة، خاصة في الرياضة. وهذا ما يغذّي حبي للرياضة. من ثم تعرضتُ لصدمة كبيرة في ذلك اليوم بالذات".

توتو وولف، مدير فريق مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

بالرغم من كثيرة الأسئلة حيال ما حصل مع إدارة السباق حينها، خاصة بعد توقيع ماسي "اتفاقية عدم إفصاح" لعدم الكلام عما حصل مطلقاً، إلا أن "فيا" تريد ترك هذه المسألة في الماضي وعدم إثارتها مجدداً.

ومع الكلام والتكهنات حيال الإدارة الجديدة لـ "فيا"، سُئِل وولف عن رأيه بطريقة عمل محمد بن سُليّم الرئيس الجديد.

فقال: "أعتقد أن الطريقة التي يقوم بها محمد بن سُليّم بضم الموظفين إلى فريقه، تمنح نظرة على الاتجاه الذي يسلكه".

وأكمل: "أعتقد أن الهدف الأساسي في الشفافية، يُثبت حسن الإدارة وسير العمل، وفق ما أراه".

وأردف: "هل ستكون هناك عوائق وعقبات لأن محمد بن سُليّم يحتاج لتثبيت المنظمة ووضع كل شخص في مكانه الصحيح؟ نعم بالتأكيد. لكنني مسرور من الكيفية التي تسير بها الأمور".

واختتم: "إنهم يمتلكون ذهنية منفتحة. ولا يمتلكون أحكاماً مسبقة. بالنسبة لي، الشفافية، الصدق والمصداقية".