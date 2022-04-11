وولف: ماسي بات "عبئاً" على الفورمولا واحد

خسر ماسي عمله خلال العطلة الشتوية على ضوء الجدل الذي أحاط بسباق جائزة أبوظبي الكبرى الختامية لموسم 2021.

وتسببت أخطاء في إدارة السباق وتطبيق قوانين سيارة الأمان بإطلاق السباق مع بقاء لفة واحدة شهدت تقدم ماكس فيرشتابن على لويس هاميلتون وانتزاع الفوز واللقب منه.

ولم يُخفِ وولف انزعاجه الشديد مما جرى حينها، حيث صرّح بأنه لا يرغب بالكلام مع ماسي بعد ما جرى.

وضمن مقابلة مع وكالة "برس أسوسياشن" على هامش جائزة أستراليا الكبرى، كشف وولف عن شعوره حيال شخصية ماسي، وكيف أنه حاول تقديم وجهة نظره له خلال غداءٍ قبل جولة أبوظبي الختامية.

فقال: "إنها مسألة مثيرة للاهتمام، لأنني جلستُ معه على الغداء يوم الأربعاء قبل السباق، وقلت له ’أريد حقاً أن أقول لك ومن دون إلقاء مواعظ عليك، بأنك بحاجة لتلقي النقد ونقله إلى مجلس الإدارة والعمل بناءً على ذلك’".

وأكمل: "لويس يقوم بذلك كل يوم، لكنك الشخص الذي يبدو أنك تمتلك معرفة أكبر".

وتابع: "لم أكن أنوي التأثير عليه، بل منحه رأيي الصادق بأنه لا يجب عليه الامتناع عن الاستماع للنقد الخارجي، لأن هذا أمر خاطئ ببساطة".

توتو وولف مدير فريق مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، أشار وولف إلى أن الاستياء من قرارات ماسي لم يصب السائقين وحسب، بل بعضاً من مالكي الأسهم التجارية.

فقال: "تسمع آراء السائقين وكيفية إدارة اجتماعات السائقين من قبل ماسي، حيث قال البعض بأنه يكاد يكون غير محترم في كيفية تعامله معهم".

وأكمل: "هناك أحد المروجين في الشرق الأوسط قال أنه مرتاح للغاية لخروج ماسي، لأنه كان يتلقى معاملة سيئة منه".

وتابع: "لقد كان منغلقاً على نفسه تجاه أي نقد، وحتى اليوم لم يراجع بشكل صحيح النقاط التي أخطأ فيها".

وأردف: "لقد كان عبئاً على الرياضة، لأن الجميع كان يتكلم عن أبوظبي ومدير السباق، وأنه لا يجب أن يكون شخصاً يتكلم الناس عنه، بل شخص يقوم بالعمل ويضمن سير السباقات وفقاً للقوانين".

وبعكس انتقاداته لـ ماسي، أثنى وولف على مدير السباق الجديد نيلز ويتيش على عمله حتى الآن.

لكنه شكك في قرار منع السائقين ارتداء الحليّ.

فقال: "كانت طريقة إدارته محترمة، ثابتة ولم يخطئ مطلقاً".

واختتم: "لكن مسألة منع الحليّ، هل نحتاجها حقاً حالياً؟ لكن إن كانت هذه أكبر أخطاء مدير السباقات، فإنها أفضل بألف مرة (مقارنة بأخطاء ماسي)!".