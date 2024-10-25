وولف: ليس هنالك تفسير منطقي لعقوبة راسل في أوستن

صرّح توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأنه يتوقع من محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أن يتدخل في الوضع الذي تشهده قرارات المراقبين وذلك بعد العقوبة التي تلقاها جورج راسل في سباق أوستن.

عبّر وولف عن قلقه حيال التذبذب وعدم الثبات الذي تشهده قرارات "فيا" بعد عقوبة الخمس ثوانٍ التي تعرض لها سائقه راسل في جائزة الولايات المتحدة الكبرى.

حيث عقّب وولف على تلك المسألة قائلًا: "أعتقد بأن المراقبين في وضع صعب للغاية. بالطبع سيكون هنالك أطراف راضية وأخرى معارضة للقرارات. لكن علينا فهم بعض الأنماط في قرارات المراقبين لنعرف الأوضاع والمواقف التي ترتبط بها هذه القرارات".

وأضاف: "لا أجد تفسيرًا منطقيًا للعقوبة التي تلقاها جورج. وأي شخص يفهم في السباقات سيعرف بأن هذه العقوبة ليست صائبة".

وتابع: "لو تواجد نفس أولئك المراقبين طوال الموسم، فسيتفق السائقون والمراقبون على كل شيء وسيتم اتخاذ القرارات الصائبة في أوقاتها".

هذا ويثق وولف بأن فيا ستراجع الوضع وتتبع مقاربة أكثر ثباتًا في المستقبل.