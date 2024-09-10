وولف ليس نادمًا على خسارة هاميلتون لصالح فيراري

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنه ليس نادمًا على القرارات التي ربما دفعت سائقه لويس هاميلتون إلى ترك السهام الفضية نهاية الموسم الجاري والانتقال إلى صفوف فيراري.

أعلن هاميلتون بشكل مفاجئ في فبراير/شباط الماضي بأنه وقع صفقة مع فيراري لعدة مواسم بدءًا من 2025، وقد اعترف وولف بأنه تفاجئ من ذلك القرار.

وعليه تنتهي مسيرة أنجح تشكيلة من سائق وفريق في تاريخ الفورمولا 1 بعد 8 سباقات فقط من الآن.

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وعند سؤاله من قبل البي بي سي إذا ما شعر هاميلتون بالندم حيال قرار توقيع لعقد طويل الأمد مع فيراري، قال وولف: "لا. لطالما كنا نتمتع بشفافية كبيرة في هذه المسائل مع لويس. وعليه لا ضغائن بيننا ولا ندم حيال ما حدث".

وأضاف: "لقد كان بحاجة لهذا التغيير. كما أنه جمعتنا سويًا أطول شراكة بين سائق وفريق في تاريخ البطولة: 12 عامًا. ولويس كان بحاجة للتغيير وإعادة اكتشاف نفسه".

وتابع: "أن تكون سائقًا لفيراري لهو لقب مشرف كذلك. وربما نحن كفريق أيضاً كنا بحاجة لأن نسلك وجهة مختلفة".

جديرٌ بالذكر أن انتقال البريطاني إلى فيراري سيسمح له بمواصلة مسيرته في الفورمولا 1 حتى الأربعينات من عمره بينما يسعى لتسجيل لقبه الثامن القياسي في الفئة الملكة، والذي كان قريبًا من تحقيقه في 2021 عندما غيّر قرار مدير السباق حينها مايكل ماسي مسار سباق أبوظبي الختامي ليفوز ماكس فيرستابن بلقب ذاك العام.