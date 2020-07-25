وولف: "ليس خطأنا" أنّ مرسيدس مهيمنة في 2020

أحرزت مرسيدس أقطاب الانطلاق الأولى خلال السباقات الأولى الثلاثة حتى الآن من موسم 2020، حيث تأهل لويس هاميلتون لسباق المجر أمام أقرب منافسيه بفارق 1.3 ثانية.

وبالرغم من أن مرسيدس قد تستعمل استراتيجيات مغايرة في بعض الجولات هذا الموسم لفتح المجال أمام سائقَيها للمنافسة بين بعضهما البعض، لكن وولف لا يرى أنه يمكن فعل الكثير لتحسين جودة العرض، إن كان المنافسون متأخرين في الخلف.

فقال: "لو كنا ننظر إلى الفوز في موسم 2020 على أنه من المسلّمات، لما كنا لنحرز كل هذه البطولات على مرّ المواسم".

وأكمل: "ليس هناك أيّ فرد فينا يعتقد بأن البطولة محسومة لصالحنا. التفكير بتلك الطريقة مضرّ للغاية".

واسترسل: "بالمقابل، هيمنة فريق واحد، سواء أكان نحن أم ريد بُل في 2020، أو فيراري في بداية الألفية، لهو أمر لطالما كان غريباً بعض الشيء في البطولة".

وأردف: "لكنّ السير المتوقع لأحداث البطولة ليس ذنب الفريق الذي حقق خطوات إلى الأمام على صعيد الأداء".

بالمقابل، أكد وولف أنه يودّ رؤية الفرق المنافسة تتحسن، فقال: "نحن نودّ خوض التحدي في مواجهة الفرق المنافسة، نود منافسة فيراري وريد بُل. نحن نودّ دخول فرق مثل ريسينغ بوينت إلى دائرة المنافسة، وكذلك أن تجد فرق مثل مكلارين ورينو طريقها إلى ركب الصدارة".

وأكمل: "أكثر ما أتمناه هو منافسة قوية مع خصم غير متوقع كل جولة، لكن من الصعب علينا من موقعنا الحالي أن نغيّر أي شيء في ترتيب البطولة حالياً".

وأردف: "لدينا هدف أساسي وحيد، وهو إنهاء كل جولة بأفضل ما بوسعنا وتسجيل أكبر عدد ممكن من النقاط والمنافسة على اللقب. لا يمكننا فعل أي شيء آخر".

من جهة أخرى، شدد وولف على أنه بوسع المنافسين إغلاق الفارق بسهولة عندما يُخطئ الفريق.

فقال: "يمكن أن نرى أن ريد بُل كانت تعاني طوال عطلة نهاية الأسبوع، ومن ثم خاضوا سباقاً جيداً للغاية، مع سيارة لم يكن يبدو أنها قادرة على البدء بالسباق، حيث قام الميكانيكيون بعمل رائع هناك".

واختتم: "الفارق لا يشكل أي شيء. لو نظرنا إلى ترتيب السائقين لوجدنا 30 نقطة بعد ثلاثة سباقات بين لويس وماكس (فيرشتابن)، لذا في حال حصل انسحاب واحد فقط، فإن الفارق سيختفي. عليك المضي إلى الأمام على الدوام".