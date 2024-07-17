وولف: لو كنت مكان ماكس ما كنت لأنتقل إلى مرسيدس إلا في هذه الحالة

قال توتو وولف أنه لو كان لديه الاختيار بدلًا من ماكس فيرستابن ما كان لينتقل إلى صفوف فريق مرسيدس في الوقت الحالي.

تصاعدت التكهنات خلال الأشهر الماضية حول إمكانية أن يغادر ماكس فيرستابن صفوف ريد بُل وينتقل إلى مرسيدس، ولا سيما بعد التصدعات التي شهدتها جدران القلعة النمساوية على صعيد الإدارة العليا وحرب القوى التي اندلعت بين أطرافها.

وقد أبدى وولف اهتمامًا كبيرًا بضم الهولندي بطل العالم، وصرّح بسعيه لإتمام تلك الخطوة.

لكن النمساوي يرى بأنه لا يجب على ماكس أن يفكّر حتى في خطوة الانتقال إلى مرسيدس حتى يُظهر الفريق أن بوسعه العودة إلى سكة الانتصارات من جديد في الفورمولا 1.

جديرٌ بالذكر أن مرسيدس قد فازت بآخر سباقين في النمسا – عندما استفاد جورج راسل من حادثة فيرستابن ولاندو نوريس – وفي سيلفرستون، حيث تمكن لويس هاميلتون من صد هجمات الهولندي ليحرز الفوز التاسع القياسي على أرضه.

لكن وضمن حديثه مؤخرًا عن فكرة ضم فيرستابن إلى صفوف مرسيدس، اعترف وولف أنه لكي يأتي ماكس إلى مرسيدس، فعلى الفريق أن يبرهن أولًا أنه بديل جاذب لريد بُل.

فقال: "لكي نفوز في الوقت الحالي، نحتاج لحادثة بين سائقَين في الأمام. أعتقد أننا ما نزال بحاجة للنظر إلى وضعنا وأن نقول: ما الذي يمكننا فعله من أجل أن نمتلك سيارة قادرة على مقارعة هذين السائقين في الصدارة والقيام بذلك على نحوٍ منتظم؟".

وأضاف: "وتلك ستكون اللحظة التي يمكننا القول فيها أن بمقدورنا أن نكون وجهة لأفضل السائقين، بما فيهم ماكس".

وتابع: "لكننا لم نصل إلى ذلك الوضع بعد، ولهذا وفي حال كنت مكان ماكس، ما كنت لأفكر بخطوة انتقال كهذه بعد".