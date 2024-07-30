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فورمولا 1 جائزة بلجيكا الكبرى

وولف: لو حصلنا على لفة واحدة إضافية لفكّرنا باستعمال أوامر الفريق في سبا

أدلى توتو وولف مدير فريق مرسيدس برأيه حول إمكانية حصول منافسة بين الزميلين خلال اللفات الأخيرة من سباق جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: إريك جونيوس

كشف وولف أن مرسيدس كانت لتفكر باستعمال أوامر الفريق وتبديل المراكز بين جورج راسل ولويس هاميلتون لضمان الفوز في حال امتدّ سباق بلجيكا للفة واحدة إضافية.

في القسم الأخير من السباق، كان هاميلتون على إطارات أجدد - بعد التوقف الثاني -  من زميله راسل الذي استعمل استراتيجية التوقف الواحد وبقي في الصدارة.

لكنه تلقى رسالة من فريقه مرسيدس مفادها "امنحوا بعضكما البعض المساحة الكافية".

إلا أن هاميلتون لم يتمكن من الهجوم على زميله ليقطع خط النهاية ثانياً خلفه في ثنائية مفاجئة للسهام الفضية، قبل أن يتم تجريد راسل من الفوز بسبب انخفاض وزن سيارته أقل من الحد الأدنى المسموح.

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واعترف وولف أنه وفي حال كان السباق أطول، فإن مرسيدس كانت لتطبق أوامر الفريق بهدف ضمان الفوز عبر تبديل المركزين بين راسل وهاميلتون، نظراً لتهديد أوسكار بياستري خلفهما على متن مكلارين، بعد أن قطعوا جميعاً العلم المرقط بفارق 1.173 ثانية فقط.

وحين سُئِل إن كانت مرسيدس لتقوم بذلك نظراً لوتيرة بياستري، ردّ وولف: "ليس كخيار أول".

وأكمل: "لكن ربما وفي حال كانت هناك لفة واحدة إضافية، ربما كنا لنفكر بتطبيق ذلك، كي نحافظ على المركز الأول، وإمكانية تحقيق جورج للمركز الثالث".

وأضاف: "لكنني مسرور لأننا لم نضطر لاتخاذ هذا القرار".

يشار إلى أن مرسيدس ما زالت تحتل المركز الرابع ضمن ترتيب بطولة المصنعين، لكنها تواصل خفض الفارق باستمرار خلف فيراري ليصل إلى 79 نقطة فقط.

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