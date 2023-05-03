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وولف: لوكلير ضمن رادار مرسيدس على المدى الطويل لكن ليس الآن

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس للفورمولا واحد أن شارل لوكلير ضمن رادار العلامة الألمانية "بالتأكيد"، لكنه نفى أية محاولة لضمه في الوقت الراهن.

شارل لوكلير، فيراري

انتشرت تكهنات عديدة في الأسابيع الأخيرة حول محادثات بين مرسيدس ولوكلير وإمكانية انتقال أصيل موناكو للقيادة بديلاً عن لويس هاميلتون في حال لم يجدد النجم البريطاني عقده للموسم المقبل.

لكن لوكلير نفسه نفى أي تواصل مع مرسيدس أو وولف، بالرغم من إضافة عبارة "حتى الآن" والتي أثارت مزيداً من التساؤلات.

وضمن معرض كلامه على هامش جائزة أذربيجان الكبرى، نفى وولف بدوره حصول أية محادثات. لكنه قال أنه سيكون من غير المعقول ألا يكون لوكلير ضمن خيارات مرسيدس على المدى الطويل.

فقال: "شارل سائق من الطراز الرفيع وملائم لنا على المدى الطويل، وهو سائق عليك إبقاؤه ضمن الرادار. لكن ليس على المدى القصير ولا حتى المتوسط".

وشرح وولف أن المرة الوحيدة التي تكلم فيها بشكل شخصي مع لوكلير مؤخراً كانت حين التقيا في مطار ملبورن على طريق العودة من أستراليا.

وينتهي عقد لوكلير مع فيراري بنهاية موسم 2024، أما عقد هاميلتون فينتهي بنهاية هذا الموسم.

"أعتقد أنه لا أحد يشكّ بقدرات شارل. المرة الوحيدة التي تكلمت فيها معه كانت في بوابة مطار ملبورن. ولا تواصل بيننا منذ ذلك الحين" قال وولف.

وأكمل: "أعتقد أنه ملتزم مئة بالمئة ووفيّ بالكامل لفريقه فيراري ولعقده معهم. وبنفس الوقت نحن ملتزمون بعقدنا مع لويس كذلك مئة بالمئة".

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ولم يعلن هاميلتون أو مرسيدس تجديد العقد بينهما بعد، حيث يركز الطرفان على محاولة حلّ مشاكل الفريق التي يواجهها مع السيارة الحالية.

لكن وبالرغم من أن السهام الفضية قد تتراجع قليلاً على صعيد إمكانية المنافسة على اللقب، لكن وولف لا يرى أن ذلك سبب كافٍ كي يترك هاميلتون الفريق.

فقال: "أعتقد أنه يشعر بقوته حقاً ونحن نشعر بنفس الشعور كذلك. لن ننافس على اللقب هذا الموسم. لكننا بحاجة لمنحه سيارة قادرة على ذلك".

وأكمل: "نأمل أن ننجح بتحويل سيارتنا إلى سيارة قادرة على تحقيق الانتصارات ومن ثم سيمتلك ما يمكّنه من المنافسة على اللقب الثامن".

واختتم: "لا شكّ لدي في أنه متحفز تماماً لتحقيق ذلك. هذا ما يحبّ القيام به. تجمعني به علاقة رائعة وكذلك مع الفريق. وذلك ما يعتبر أحد أقوى أعمدة الفريق خلال السنوات العشر المنصرمة".

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