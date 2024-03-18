وولف لن يقع في "فخ هورنر" حيال هيمنة ريد بُل

تُشير أفضلية ريد بُل الساحقة الحالية مع سيارة 2024 لاحتمالية فوز العلامة النمساوية بجميع سباقات الموسم.

وبعد موسم هيمنة مماثل في 2023، ظهرت مخاوف حيال تناقص شعبية الفورمولا واحد في حال استمر الحال بوجود فريق مسيطر واحد بعيداً عن جميع المنافسين.

وبينما عجز منافسو ريد بُل عن تقليص الفارق وظهور أسئلة حول ما إذا كانت قوانين الجيل الجديد قد فشلت في تقديم مستوى العرض المناسب، لكن وولف لا يرى الأمور بهذه الطريقة.

حيث يعتقد أنه سيكون من الخطأ السير على النهج الذي اتبعه مدير فريق ريد بُل، كريستيان هورنر، في 2015، عندما حثّ "فيا" على تغيير القوانين بهدف كبح جماح مرسيدس حين كانت السهام الفضية تتمتع بمستويات مماثلة من الهيمنة.

حيث قال هورنر حينها: "لقد قامت مرسيدس بعمل رائع. لديهم سيارة جيدة، محرك رائع ولديهم سائقان جيدان جداً".

وأكمل: "المشكلة هي أن الفارق كبير جداً لدرجة أنك تنتهي بسباقات متعددة المستويات. هذا ليس صحياً للفورمولا واحد".

وأضاف: "لديهم [الفيا] قوة تدخل، بحيث يمكنهم رؤية ما تنتجه كل وحدة طاقة. لديهم الحقائق. يمكنهم بسهولة تطوير طريقة لضمان نوع من التساوي".

ويشعر وولف أنه سيكون من الخطأ إضاعة الوقت في التفكير بأن القوانين هي المسؤولة عما يحدث الآن، حيث يرى أن المسألة تقع تماماً بين منافسي ريد بُل للقيام بعمل أفضل.

فقال: "لا أريد أن أقع في الفخ الذي وقع به مدير فريق زميل لنا في 2014/2015 حين قال يجب أن نغير القوانين لأننا مهيمنون للغاية".

وأكمل: "أعتقد أنهم [ريد بُل] قاموا بعمل أفضل بكثير من جميع الفرق خلال العامين الماضيين، ويجب الثناء عليهم فهم يستحقون ذلك. أعني، إنهم يبتعدون مباشرة للأمام كما يريدون ولا أحد آخر قريب منهم".

وأردف: "إنهم في دوري مختلف. ورياضتنا رياضة صادقة. أفضل أداء يتم استخلاصه من السيارة، من الآلة والإنسان".

أقرب منافسي ريد بُل الآن هي فيراري، الفريق الذي اعترف بأنه لا يزال يتأخر بضعة أعشار الثانية عن العلامة النمساوية في كل من التصفيات ووتيرة السباق.

لكن مدير الفريق فريدريك فاسور، يرى أن الوضع الحالي قابل للتغيير، وأنه يجب التركيز على استخراج مزيد من الأداء بدلاً من القلق بشأن ما إذا كانت القوانين هي السبب.

فقال: "إذا كنا قادرين على تقديم نفس التطوّر الذي حققناه العام الماضي، فهذا مشجع. صراحةً، أنا أركز على الفريق، وعلى حقيقة ضرورة نطور السيارة".

وأكمل: "حتى لو كنا في إحدى الجولات أمام ريد بُل، سأحتفظ بتلك المقاربة نفسها وأحاول القيام بعمل أفضل في الأسبوع التالي".

وأضاف: "تواجدنا في المركز الثاني أو الثالث أو الأول، لا يعني أن نوقف التطوير. بل نحن نضغط بكل قوة وسنواصل على نفس النهج".